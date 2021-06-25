Податок на нові квартири: вартість житла в новобудовах може зрости

Податок на нові квартири: вартість житла в новобудовах може зрости

З'явився ​​​​​​​законопроєкт, у якому передбачено обкладати податком на додану вартість операції з продажу новозбудованих квартир чи будинків.

У Комітеті Верховної Ради з питань фінансів підтримали урядовий законопроєкт, який передбачає введення ПДВ у розмірі 20% на купівлю житла в новобудовах.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

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Також чиновники пропонують розширити податки на автомобвлі та підвищити акцизний збір на тютюнові вироби. У Кабміні сподіваються, що нововведення допоможуть поповнити державний бюджет на майже 60 мільярдів гривень.

Утім, останнє слово щодо цього документа мають сказати народні депутати. Наступного тижня вони зберуться на чергове засідання. Там, можливо, голосуватимуть за нові податкові зміни.

Як повідомлялося, українці отримають квитанції з податком на нерухомість: оплату треба буде здійснити протягом двох місяців. Його мають сплатити власники квартир із площею понад 60 квадратних метрів, а приватних будинків – площею понад 120 квадратних метрів. Платити потрібно тільки за понад нормову площу помешкання. Розмір податку залежить від регіону.

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