Податок на оренду житла: сплачувати доведеться всім

Податок на оренду житла

Реклама

На розгляд Верховної Ради України подано законопроєкт №14025, який має потенціал кардинально змінити правила гри на ринку оренди житла. Документ передбачає сучасний і автоматизований підхід до контролю доходів, отриманих через цифрові платформи — таких як OLX, Airbnb, DIM.RIA, ЛУН та інші. Його автори переконані: ці новації не лише зроблять ринок прозорішим, а й приведуть українське законодавство до європейських стандартів.

Як саме працюватиме новий механізм

Згідно із законопроєктом №14025, усі цифрові платформи, через які фізичні особи здають житло в оренду, зобов’язані автоматично ідентифікувати орендодавців та передавати до податкової детальну інформацію: прізвище, дату народження, адресу, податковий номер й усі деталі кожної угоди (об’єкт оренди, строки, сума тощо). Дані про оренду житла, паркомісць, навіть про прокат транспорту та особисті послуги — все потрапляє під автоматичне звітування.

Оператори платформ стануть податковими агентами — вони самі утримуватимуть податок з кожної транзакції та перераховуватимуть його до бюджету.

Реклама

До чого готуватися власникам житла та орнедарям

Для орендодавців діятиме спеціальний податковий режим — якщо рікова сума доходу не перевищує 6,7 млн гривень та використовується окремий банківський рахунок, податок складатиме 5%. Для дрібних орендодавців і продавців (до трьох угод на рік на суму до 2000 євро) діє спрощений порядок — вони можуть не відкривати окремий рахунок і не оформлювати підприємницьку діяльність.

За словами урядовців, головна мета змін — детінізація ринку. Як показує європейський досвід, прозорість породжує довіру, знижує рівень шахрайства й захищає обидві сторони угоди. Водночас експерти ринку попереджають: власники квартир, найімовірніше, перекладуть нові податкові витрати на орендарів, що може спричинити певне подорожчання житла.

Ще одна важлива зміна — з’явиться вимога ведення суворого обліку доходів навіть для тих, хто час від часу здає одну квартиру. Кожна угода буде зафіксована в держорганах — уникнути декларування стане неможливо.

У разі ухвалення закону ринок оренди стане відкритішим, а рух коштів — максимально контрольованим. Це полегшить отримання державної допомоги на оренду житла (зокрема для ВПО), бо її надаватимуть лише за наявності офіційного договору та підтвердженої угоди.

Реклама

Законопроєкт розроблений у межах зобов’язань України як кандидата на вступ до ЄС та учасника ОЕСР, гармонізує податкову політику з європейськими директивами (зокрема, Директива Ради ЄС 2021/514). Банки також залучаються до контролю: на вимогу податкової вони мають надавати інформацію про рух коштів на рахунках, через які проходять доходи від оренди.

Коли чекати змін

Наразі законопроєкт передано на розгляд профільного комітету. У разі позитивного висновку очікується швидкий розгляд у залі Верховної Ради. Експерти називають ці зміни «поворотним моментом» — після ухвалення закону практика «сірої» здачі житла має піти в минуле, а ринок стане пристосованим до вимог єдиного європейського простору.