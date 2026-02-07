Податок на розкіш в Україні: за які автомобілі доведеться заплатити

Податок на розкіш автомобілів в Україні / © Pixabay

Міністерство економіки оприлюднило оновлений перелік машин, які 2026 року підпадають під «податок на розкіш».

Йдеться про легкові автомобілі преміумсегмента, за які держава стягує окремий транспортний податок. У списку — понад 20 брендів, серед яких: Ferrari, Bentley, Lexus, Porsche, BMW, Mercedes, Land Rover, Lamborghini, Rolls-Royce, Maserati та інші.

Якщо автівка відповідає встановленим критеріям, його власнику доведеться заплатити 25 тисяч гривень.

Цей податок нараховують не за всі елітні машини. Важливі дві умови — автомобілю має бути менше п’яти років, а його середня ринкова вартість повинна перевищувати 375 мінімальних зарплат. Станом на 1 січня 2026 року це 3 242 625 гривень. Лише за одночасного виконання обох вимог транспортний податок стає обов’язковим.

Крім того, під податок потрапляють не лише класичні люксові бренди, а й окремі потужні електрокари та позашляховики.

Зокрема, Volvo XC90, Tesla Model S Plaid, Model X LR, Toyota Sequoia, Toyota Tundra, а також Tesla Roadster — залежно від року випуску.

Сплачувати «податок на розкіш» зобов’язані як фізичні, так і юридичні особи. Для компаній передбачені щоквартальні авансові платежі з обов’язковим відображенням у річній декларації. Громадянам дається 60 днів від моменту отримання податкового повідомлення.

Злісні неплатники транспортного податку

Органи контролю обчислюють суму податку для фізичних осіб та надсилають чи вручають їм за місцем реєстрації платіжні реквізити до 1 липня. Юридичні особи до 20 лютого повинні самостійно подавати транспортну декларацію. Якщо її неправомірно не подали або подали запізно, за це передбачений штраф 340 гривень. Якщо ж це платник податків, тоді доведеться сплатити втричі більше — 1020 грн за кожний випадок.