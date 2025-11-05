Податок на спадщину: хто і скільки має заплатити

Нульова ставка застосовується до найближчих родичів

Спадкування — перехід прав та обов’язків від померлої людини (спадкодавця) до інших спадкоємців, що здійснюється за заповітом чи законом. Спадкування та прийняття в дар рухомого та нерухомого майна підлягають оподаткуванню.

Проте окремого податку під час успадкування в Україні немає, пише «Факти».

Нульова ставка (0%) встановлюється для спадкоємців першого та другого ступенів спорідненості.

До першого ступеня відносяться:

чоловік чи дружина спадкодавця

батьки спадкодавця

діти спадкодавця (зокрема, усиновлені та народжені після його смерті)

До другого ступеня відносяться:

рідні брати та сестри спадкодавця

баба та дід з боку матері та батька

онуки спадкодавця

Ставка ПДФО у розмірі 5% встановлюється для спадкоємців, які не належать до членів сім’ї першого та другого ступенів спорідненості.

Тобто фізичні особи, які отримують спадщину від фізичної особи (резидента), але не належать до членів сім’ї першого та другого ступенів спорідненості, повинні сплачувати податок на доходи фізичних осіб за ставкою 5% вартості будь-якої спадщини або подарунка.

Ставка 18% встановлюється для будь-якого об’єкта спадщини, який успадковує спадкоємець від спадкодавця, який є нерезидентом України. А також на будь-який об’єкт спадкування, що успадковується спадкоємцем-нерезидентом від спадкодавця-резидента. Тобто ставку ПДФО 18% потрібно буде сплатити незалежно від ступеня спорідненості.

Декларацію не повинні надавати спадкоємці, які отримали спадщину за нульовою ставкою. Фізичні особи, які отримали спадщину, що оподатковується за ставками 5% або 18%, повинні подати податкову декларацію про майновий стан та доходи.

У декларацію необхідно внести суми такого доходу до загального річного оподатковуваного доходу. Також під час наслідування необхідно буде сплатити військовий збір у розмірі 1,5%. Але це не стосується тих, хто отримав податок, що оподатковується за нульовою ставкою.

Варто зазначити, що майно, отримане як подарунок, оподатковується аналогічно з оподаткуванням спадщини.

