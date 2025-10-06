"Подушка на 15 років і дротовий телефон": Гетманцев показав, як обманюють українців із прожитковим мінімумом

Данило Гетманцев / © УНІАН

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев різко розкритикував прожитковий мінімум у 3 300 гривень, назвавши його відірваним від реальності, і закликав переглянути споживчий кошик та встановити реальний мінімум за п’ять років.

Про це Гетманцев заявив у своєму виступі.

За словами Гетманцева, прожитковий мінімум у 3 300 гривень, закладений у бюджеті, втричі менший за реальний, який, на його думку, має становити 10–12 тисяч гривень. Споживчий кошик, на основі якого розраховується мінімум, включає застарілі позиції: одну подушку на 15 років, лампу на 25 років, одну демісезонну куртку на три роки для підлітка та витрати на дротовий телефон.

“Це не має жодного зв’язку з реальністю”, — наголосив він.

Гетманцев закликав чесно визнати брак коштів у бюджеті, але розробити план виходу на реальний прожитковий мінімум протягом п’яти років через детінізацію економіки та перерозподіл ресурсів. Він пропонує прирівняти неоподатковуваний мінімум до прожиткового, адже “оподатковувати те, на що людина не може прожити — безглуздя”.

Гетманцев також наголосив, що пенсії для непрацездатних і мінімальна зарплата мають бути співставні з реальним прожитковим мінімумом.

“Лише так ми зможемо чесно фінансувати соціально незахищені верстви та справедливо розподіляти податки”, — підсумував він.

Нагадаємо, раніше виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин заявив, що фактичний прожитковий мінімум в Україні в середньому становить близько 9 тисяч гривень, що втричі перевищує показник, закладений до державного бюджету.