Подвійний удар по енергетиці Одещини: в ДТЕК пояснили, чому одесити сидять без світла

Атака в пік споживання: як російські удари по Одещині збіглися з аномальною спекою / © ТСН.ua

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Російські війська знову завдають ударів по енергетичній інфраструктурі Одеської області в розпал спеки, тому в регіоні може не бути світла.

Про це повідомили у ДТЕК.

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У компанії пояснили, що нова атака сталася в період сильної спеки, коли енергосистема працює з граничним навантаженням через масове використання охолоджувальної техніки.

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«Росія знову вдарила по енергетиці Одещини. Саме під час сильної спеки, коли споживання електроенергії різко зростає, а мережі і без того працюють із підвищеним навантаженням», — йдеться в повідомленні.

Унаслідок обстрілу без електропостачання залишилися сотні тисяч споживачів.

ДТЕК запевняє, що енергетики одразу почали відновлення. Лише за минулу добу світло повернули майже всій критичній інфтраструктурі та 227 тисячам родин.

«Але частину обладнання ще ремонтують. А подекуди воно працює за резервними схемами. Тому в Одесі та області протягом дня можливі відключення через мережеві обмеження», — попереджає ДТЕК.

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Поки триває відновлення, енергетики закликають не перевантажувати мережу. В енергокомпанії закликають жителів регіону свідомо поставитися до споживання електрики та допомогти стабілізувати мережу:

за можливості утриматися від одночасного ввімкнення потужних електроприладів;

не вмикати паралельно кондиціонери, бойлери, пральні машини та електроплити;

розподіляти використання енергоємної техніки протягом доби.

Нагадаємо, у ніч проти 9 серпня Одеса опинилася під атакою РФ, внаслідок чого були пошкоджено житлові будинки та інфраструктура. За попередніми даними, внаслідок атаки постраждали восьмеро людей.

Вдень 9 серпня росіяни знову гатили по Одесі ракетами Х-59 та «Бандеролями».

Внаслідок цього удару понад 300 тисяч сімей без світла.

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Крім того, під час цієї атаки ударна хвиля пошкодила автобус, у якому перебували 12 дітей.

Також ми писали, що Росія відкрила новий спосіб небезпечного терору Одещини.

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