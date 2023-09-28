Погіршення економічної ситуації в Україні відчувають 73% — результати опитування

Майже третина опитаних українців очікує, що в майбутньому стане ще гірше.

Проведене на початку вересня 2023 року у межах проєкту “Україна в умовах війни” дослідження засвідчило, що за останніх пів року переважна більшість українців відчули погіршення економічної ситуації в Україні та свого власного економічного становища.

Про це повідомила соціологічна група “Рейтинг”, яка 5-7 вересня провела відповідне опитування.

За результатами чергового дослідження, 60% українців відчули погіршення власного економічного становища, для 35% воно не змінилось і лише 5% відчули покращення.

Оцінки становища в Україні ще гірші: 73% відчули погіршення, 13% - говорять про відсутність змін, 9% - про покращення.

При цьому соціологи відзначають, що загалом стан справ в економіці респонденти оцінюють дещо краще, аніж у минулих опитуваннях, проте спостерігається зростання негативних оцінок щодо майбутнього.

Міркуючи про економіку країни у майбутньому 29% респондентів очікують покращення, 26% - думають, що нічого не зміниться, 32% очікують погіршення.

Щодо особистої ситуації – 23% сподіваються, що у наступний рік їхнє особисте економічне становище покращиться, 41% вважають, що воно не зміниться, 21% – мають песимістичні погляди щодо цього.

Кращі оцінки стану власного економічного становища спостерігаються серед мешканців заходу і центру України, молодших респондентів, тих, хто працює, та особливо тих, хто знайшов нову роботу. Майже такі ж тенденції і щодо оцінки майбутнього.

Майбутнє економіки України відносно краще оцінюють мешканці південних областей.

Нагадаємо, радник президента України з економічних питань Олег Устенко вважає, що ВВП України наступного року зросте на кілька відсотків, але кардинально в економіці країни очікувати не слід, якщо війна буде продовжуватись.

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