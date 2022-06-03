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Поки РФ блокує порти: Лукашенко заявив, що дозволить возити зерно з України через Білорусь, але є умова

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Поки РФ блокує порти: Лукашенко заявив, що дозволить возити зерно з України через Білорусь, але є умова

Фото: Associated Press

Самопроголошений президент Олександр Лукашенко у розмові з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем заявив, що Україна може скористатись територією Білорусі для експорту зерна.

Лукашенко нібито дозволив Україні використовувати залізничну та транспортну мережу Білорусі для доправлення зерна до портів країн Балтії. 

Про це повідомляють засоби масової пропаганди. 

Лукашенко у телефонній розмові з генсеком ООН заявив, що він готовий сісти за стіл переговорів з Україною та країнами Балтії за умови, що останні дозволять транспортувати і білоруські товари через свої порти. 

Антоніу Гутерріш зазначив, що він проведе перемовини з Україною та іншими державами щодо можливості цього. 

Нагадаємо, Європейський союз 3 червня таки затвердив шостий пакет санкцій проти Росії через війну в Україні. Також ЄС запровадив санкції і проти Білорусі через підтримку самопроголошеним президентом Лукашенком війни проти України. 

Також постпред Росії при ООН Василь Небензя заявив, що його держава готова надати безпечний коридор в Чорному морі для експорту зерна з українських портів. При цьому Небензя наголосив, що Україна повинна розмінувати море. 

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