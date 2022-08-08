Покупець у Лівані відмовився від українського зерна: у посольстві України повідомили про причину

Покупець у Лівані відмовився від українського зерна, яке першим виїхало з порту від початку повномасштабної війни Росії проти України.

Ліванський покупець відмовився купувати українську кукурудзу через тривалий термін доставки.

Про це повідомляє посольство України у Лівані.

"Згідно з інформацією, наданою відправником українського зерна на борту Razoni, покупець в Лівані відмовився приймати вантаж через затримки термінів доставки (більше 5 місяців). Отже, відправник зараз шукає іншого покупця, щоб розвантажувати свій вантаж або в Лівані, або в будь-якій іншій країні", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у понеділок, 1 серпня, з Одеського порту "зерновим коридором" вийшло перше судно RAZONI. На його борту 26 тис. тонн кукурудзи. Воно вийшло з порту "Одеса" під прапором Сьєрра-Леоне.

Відповідно до укладеної у Стамбулі угоди, 27 липня в Чорному морі відновили роботу порти "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".

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