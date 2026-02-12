Російська нафта / © Getty Images

Станом на 10 лютого на танкерах у відритому морі перебувало близько 143 млн барелів російської нафти. Це приблизно половина місячного видобутку нафти у РФ.

Про це пише The Wall Street Journal.

Більшість танкерів, які перетворилися на плавучі сховища, курсують біля портів поблизу російського, індійського і китайського узбережжя або в зонах, що використовуються для перевалу нафти з судна на судно, наприклад, біля Малайзії, повідомляє видання з посиланням на провідну аналітикиню Vortexa по нафтовому ринку Китаю Емму Лі.

За її словами, «строки реалізації цих барелів багато в чому залежатимуть від рівня знижок, які пропонують потенційні покупці». Для Urals у портах завантаження вони досягли рекордних $27,3 за барель.

Додатковим негативним фактором для держави-агресорки стала заборона ЄС, що набула чинності в січні, на імпорт палива, виробленого з російської нафти, звертає увагу Марк Еспозіто, старший аналітик з морських перевезень нафти в S&P Global Energy.

За його словами, це створює ефект доміно, «подвійний удар», який підриває продажі не тільки сировини, а й нафтопродуктів, що отримуються з нього.

Яніс Клюге, експерт із російської економіки з Німецького інституту міжнародних відносин та безпеки, вважає, що така ситуація може вплинути на ставлення російської влади до війни.

«Я не думаю, що через це вони прагнутимуть мирної угоди, але вони можуть вирішити знизити інтенсивність бойових дій, зосередитися на певних ділянках фронту та уповільнити перебіг війни. Такою буде їхня реакція, якщо війна стане надто дорогою», — припустив експерт.

Нагадаємо, напередодні четвертої річниці вторгнення до України доходи Росії від експорту нафти й газу обвалилися до небачених роками мінімумів.