ТСН у соціальних мережах

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ТСН у соціальних мережах

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Гроші
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Половина українських АЗС недоливають бензину своїм клієнтам — експертиза

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Половина українських АЗС недоливають бензину своїм клієнтам — експертиза

Експерти Інституту споживчих експертиз провели масштабну перевірку українських заправок, з метою перевірити поточний стан справ. Цього разу «під приціл» потрапив найбільш популярний бензин А-95.

Контрольні зразки було відібрано як в мережах преміальних брендів (ОККО, AMIC, UKRNAFTA, PARALLEL, KLO, SOCAR), так і в мережах, що позиціонують себе як дискаунтери (AVANTAGE 7, BVS, БРСМ-НАФТА, MARSHALL, VST, 24/7, MANGO). Також фахівці перевірили і невеликі регіональні мережі, які користуються популярністю в своїх містах (PROLUX, AERO 8, EURO 5 (Київська обл.), ENERGY PLUS, ESKO). Далі зразки було доправлено до акредитованої лабораторії на вимірювання.

Ключові результати дослідження:

  • 50% (!) перевірених мереж відпускають пальне з порушенням допуску фактичного відпуску, тобто зафіксовано недолив;

  • Близько 20% мереж працює в межах допустимих параметрів, але «на грані» чинних допусків;

  • Майже 30% досліджених мереж продають пальне точно по чеку, або «з запасом», тобто зафіксовано перелив.

У «зеленій» зоні мереж, які мають «запас» — 6 мереж. Мережа AMIC відзначилася «бонусом» для своїх клієнтів — тут зафіксовано 0,05% переливу, тобто 4 копійки економії на літрі для автомобілістів. Не відстала і столична преміальна мережа KLO– тут взагалі «дарують» 0,60%, тобто за ціною стели це 44 копійки мінус з вартості. Така точність свідчить про постійний контроль калібрування колонок і відповідну їх повірку.

В мережах PARALLEL та UKRNAFTA, також відпускають А — 95 з «переливом», відповідно, на 37 та 11 коп. на літрі. Також відпускають в бак більше, ніж сплачено, у мережах AVANTAGE 7 (0,45% або 33 коп./л.) та ОККО (0,25% або 20 коп./л.).

А ось група аутсайдерів цього разу є просто безпрецедентною. Більше, ніж дозволені 0,5% пального недоливають своїм клієнтам цілих дев’ять мереж, тобто половина всіх перевірних. Недоотримають «дев’яносто п’ятий» автовласники в мережі MARSHALL — тут недостача склала рекордні 2 грн. 37 коп. на літрі! Серйозний недолив також зафіксовано у мережі БРСМ-НАФТА (1 грн. 49 коп./л). Недоотримають пальне клієнти і у мережах BVS (62 коп./літр), VST (1 грн. 24 коп./літр), MANGO (1 грн. 34 коп./літр).

За словами Директора Інституту Юрія Чорнобривця, ситуація з недоливом стрімко набирає обертів. Падіння проливів та маржі змушує власників певних мереж, особливо з низькими цінами, йти до додаткових методів заробітку. А от для автовласників — це втрати сотні мільйонів гривень на рік.

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Дата публікації
Кількість переглядів
183
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