Польща готова видобувати газ на заході України та створити "енергетичні мости" - Моравецький

Це необхідно, щоб позбутись енергетичної залежності від Росії.
Польща готова долучитись до видобутку газу на заході України та створити "енергетичні мости" між українськими АЕС та містами цієї держави.
Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, пише "Укрінформ".
Моравецький під час конференції "E23: PL for UA – Польсько-українське партнерство у розбудові енергетичної безпеки майбутнього" заявив, що Польща зацікавлена у розвитку енергетичної співпраці для того, щоб стати незалежною від російських енергоносіїв.
"Нас уже cьогодні запрошують до спільних геолорозвідувальних та проєктів з видобутку в Україні. Звичайно, там має настати мир, але такі проєкти можливі. Переговори стосуються різних сфер, у тому числі газорозвідки на заході України", - повідомив Моравецький.
Також він додав, що існує ідея створення "енергетичних мостів": Жешув-Хмельницька АЕС та Холм-Рівненська АЕС.
Нагадаємо, голова Офісу президента Андрій Єрмак зустрівся з польською делегацією. До її складу ввійшли державний секретар Канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач, міністр у справах ЄС Шимон Шинковський вель Сенк та член Ради міністрів Польщі Міхал Дворчик. На зустрічі порушували питання оборонної підтримки, європейської та євроатлантичної інтеграції й участі Польщі у відбудові України.
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