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Польща, Латвія, Литва та Естонія готуються запровадити транспортну ізоляцію Росії та Білорусі

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Польща, Латвія, Литва та Естонія готуються запровадити транспортну ізоляцію Росії та Білорусі

Фото: Чернівецька ВЦА

Через кордони більше не постачатимуть товари до РФ та Білорусі.

Польща, Латвія, Литва та Естонія протягом 48-72 годин планують запровадити повну транспорту ізоляцію Росії та Білорусі через війну проти України. 

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм. 

За словами Наєма, ще минулого тижня Україна офіційно звернулась до цих держав з проханням припинити транспортне сполучення з Росією та Білоруссю через війну проти України. 

"Дякуємо усім міністрам транспорту перелічених країн. Реакція миттєва. Чекаємо остаточного результату. У разі прийняття позитивного рішення, кордони з РФ та Білоруссю будуть повністю закриті, а значить автосполучення та всі транспортні перевезення стануть неможливими", - написав Наєм. 

Нагадаємо, українська розвідка опублікувала поіменний список російських окупантів, які причетні до масових вбивств у Бучі Київської області.

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