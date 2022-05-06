Польща пропускатиме до України вантажівки з пальним без дозволів - МІУ

Польща пропускатиме до України вантажівки з пальним без дозволів - МІУ

Міністерство інфраструктури України та Міністерство інфраструктури і розвитку Польщі досягли домовленості щодо скасування дозволів для усіх перевізників, що здійснюють міжнародні перевезення палива.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

“Ракетні удари росії по нафтопереробним заводам та нафтобазам створили критичну ситуацію на ринку палива. Метою команди Міністерства інфраструктури в цих умовах є повна лібералізація міжнародних вантажних перевезень для вирішення цієї проблеми”, - цитує слова міністра пресслужба МІУ.

Кубраков підкреслив, що нові правила уже набрали чинності і їхніми перевагами можуть скористатися як українські, так і польські перевізники.

Він також зауважив, що Мінінфраструктури і надалі продовжить роботу над спрощенням вантажних перевезень та створенням максимально простих та зрозумілих правил для перевізників необхідних для України вантажів.

Для бездозвільного в’їзду на територію Польщі перевізникам пального необхідно пройти реєстрацію шляхом заповнення форми. ЇЇ потрібно заповнити не пізніше, ніж за добу до перетину кордону.

Нагадаємо, міністр інфраструктури України Олександр Кубраков нещодавно заявив, що до кінця травня Єврокомісія може ратифікувати рішення щодо лібералізації ринку автомобільних перевезень, що для українських автоперевізників означатиме зняття всіх обмежень.