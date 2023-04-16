Польща тимчасово заборонила імпорт українських продуктів: що увійшло до переліку

Уряд Польщі вирішив заборонити імпорт української сільськогосподарської продукції щонайменше до 30 червня 2023 року. До переліку заборонених продуктів увійшли зернові, молоко, яйця, м'ясо, мед та інше продовольство.

Відповідне розпорядження уряду у Twitter опублікував міністр розвитку та технологій Вальдемар Буда.

Загалом у документі - 18 пунктів, що вказують на заборону імпорту конкретного продовольства.

Серед заборонених товарів на ввезення з України:

зернові

цукор

сухий корм

насіння

хміль

льон та коноплі

фрукти та овочі

перероблена плодоовочева продукція

вина

яловичина та телятина

молоко та молочні продукти

свинина

баранина та козлятина

яйця

м'ясо птиці

етиловий спирт сільськогосподарського походження

продукти бджільництва

Коментуючи рішення польського уряду, голова партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський заявив, що Польща готова вирішити питання з українським імпортом на рівні міждержавної угоди.

З його слів, попри те, що Варшава залишається незмінним союзником Києва, обов'язком кожного доброго уряду є захист своїх національних інтересів, зокрема і сільського господарства.

Раніше через протести у Польщі Україна призупинила експорт зерна без припинення транзиту.

Нагадаємо, Словаччина заборонила переробляти і використовувати для харчування українське зерно. Під час перевірки 1,5 тонн зерна в місті Коларово виявили небезпечні пестициди.

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