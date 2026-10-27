Молдова пропонує Україні транзит / © Фото з відкритих джерел

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Молдова пропонує українським компаніям розширити експортні маршрути та використовувати її залізничну інфраструктуру для постачання товарів до Румунії та інших країн Балканського регіону.

Прем’єр-міністр Василе Тофан також прокоментував рішення надати Україні 50% знижку на транзит вантажів молдовською залізницею, повідомляє Європейська правда.

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За словами глави молдовського уряду, залізнична інфраструктура його країни може стати для України важливим транспортним мостом до ринків Румунії та Балкан.

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Тофан зауважив, що українські підприємці традиційно зосереджують увагу на польському напрямку, однак Румунія також має значний економічний потенціал.

«Я знаю, що українські підприємці сфокусовані на Польщі. Але Румунія — економіка з ВВП понад 480 млрд доларів, з якою нас у Молдові поєднують спільна мова, інфраструктура та економічні зв’язки», — зазначив прем’єр-міністр.

Він додав, що нині до Румунії спрямовується близько 30% молдовського експорту. На його думку, цей напрямок може стати перспективним і для українських виробників.

«Це можуть бути також товари українських компаній», — наголосив Тофан.

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Окремо прем’єр-міністр прокоментував рішення Молдови надати Україні 50% знижку на транзит вантажів залізницею. Він визнав, що цей крок був непростим для країни, яка також стикається з бюджетними обмеженнями, потребами власних аграріїв та проблемами залізничної інфраструктури.

«Це рішення було непростим. У нас теж є бюджетні обмеження, інтереси власних фермерів, проблеми із залізницею», — пояснив глава уряду.

Водночас він підкреслив готовність Молдови поглиблювати співпрацю з Україною та розвивати спільні транспортні можливості.

«Але дружба перевіряється не заявами, а рішеннями. І ми готові працювати разом над кращою інфраструктурою, швидким кордоном, новими логістичними маршрутами», — зазначив Тофан.

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Раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ Молдови засудило порушення повітряного простору країни та поклало відповідальність за інцидент на Росію.

Ми раніше інформували, що російський дрон атакував поблизу кордону з Молдовою — по прикордонному переходу.

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