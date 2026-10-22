Польща планує змінити правила виплат українським біженцям: що відомо

Польща / © Pexels

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У Польщі готують зміни до програми «800 Плюс», за якою батьки, зокрема українські біженці, отримують 800 злотих щомісяця на кожну дитину — близько 9,2 тисячі гривень. Уряд планує відмовитися від щорічного повторного подання заяв, якщо обставини в родині не змінилися.

Про це повідомляє Gazeta Prawna. Відповідні зміни до Закону про державну допомогу у вихованні дітей готує Міністерство у справах сім’ї, праці та соціальної політики Польщі.

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«800 Плюс» у Польщі: коли запрацює автоматичне подовження виплат

Нові правила планують запровадити від 1 червня 2027 року — початку розрахункового періоду виплат на 2027/2028 роки.

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Наразі батьки або опікуни повинні щороку подавати заяву до Управління соціального страхування (ZUS), щоб подовжити отримання допомоги. За запропонованими змінами ZUS автоматично подовжуватиме право на виплати на підставі даних, які сім’я надала раніше, якщо її обставини не змінилися.

У Міністерстві у справах сім’ї, праці та соціальної політики Польщі пояснюють, що нововведення має зменшити бюрократію та заощадити час батьків.

«Держава повинна полегшувати життя сім’ям, а не збільшувати їхній тягар. Оскільки ми знаємо, що діти все ще мають право на допомогу, немає жодної причини вимагати віддля них час і зменшує непотрібну бюрократію», — наголосила заступниця міністра Александра Гаєвська.

Автоматизація також має зменшити навантаження на працівників ZUS, яким доведеться вручну опрацьовувати менше однотипних заяв.

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Кому потрібно буде подавати заяву на «800 Плюс»

Автоматичне подовження виплат «800 Плюс» не скасовуватиме необхідності подавати нову заяву в окремих випадках. За даними Міністерства у справах сім’ї, праці та соціальної політики Польщі, звернутися до ZUS потрібно буде, зокрема, якщо:

у сім’ї народилася дитина;

сім’я повернулася до Польщі з-за кордону та оформлює допомогу;

виплати на дитину оформлюють уперше.

Як пояснює міністерство, батьки також повинні повідомляти ZUS про зміни, які можуть вплинути на право отримувати допомогу, а також про зміну персональних даних. Тож автоматичне подовження не означає, що сім’ям більше не потрібно стежити за актуальністю інформації, на підставі якої призначають виплати.

Нагадаємо, раніше Польща запропонувала суттєво підвищити фінансові вимоги до іноземців під час в’їзду до країни. Згідно з проєктом постанови, для перебування тривалістю до чотирьох днів потрібно буде мати щонайменше 1 000 злотих замість нинішніх 300 злотих.

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