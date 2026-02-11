Польща спрощує працевлаштування для іноземців: оприлюднено список дефіцитних професій

Працевлаштування українців в Польщі

Польща розробила ініціативу, що покликана спростити доступ іноземних працівників до ринку праці через суттєвий дефіцит кадрів. Міністерство сім’ї, праці та соціальної політики (MRPiPS) представило проєкт постанови, який включає список із 329 професій, об’єднаних у 37 основних груп. Саме за цими спеціальностями іноземці зможуть швидше та легше отримати дозволи на роботу та відповідні візи.

У міністерстві очікують, що таке рішення прискорить процедури легалізації та допоможе роботодавцям оперативно закривати вакантні позиції. Обґрунтування нововведення базується на статистиці за перше півріччя 2025 року: при 33 000 зареєстрованих безробітних у цих сферах було відкрито 29 000 вакансій, а кількість виданих документів для легалізації іноземців перевищила 100 000. Це свідчить про те, що місцевий ресурс не покриває потреб економіки, а попит на трудових мігрантів залишається стабільно високим.

Хто потрапив до списку

Серед ключових сфер, де відчувається найбільший брак персоналу, виділяють технічні та медичні професії. До списку потрапили:

Інженери (технологи, механіки, електрики та будівельники).

Медичні працівники: лікарі на різних етапах спеціалізації, медсестри та акушерки.

Освіта: викладачі іноземних мов та асистенти педагогів.

IT-сектор: програмісти, розробники та адміністратори баз даних.

Технічні спеціалісти: оператори енергетичного обладнання, покрівельники, сантехніки та трубопровідники.

Транспорт: водії автобусів та трамваїв.

Повний список тут.

Тенденції на ринку праці

Офіційна статистика підтверджує тенденцію до зростання кількості іноземних працівників у країні. На кінець грудня 2025 року в Польщі легально працювали та мали страхування майже 1,29 млн іноземців, що на 96 000 більше, ніж роком раніше. Громадяни України залишаються найчисленнішою групою — їхня кількість у польському реєстрі застрахованих осіб на кінець 2025 року сягнула 857 000 осіб.

Проєкт польської постанови має офіційно набути чинності через 14 днів після публікації в Журналі законів.