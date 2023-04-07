Польські фермери погрожують заблокувати пункт пропуску на кордоні з Україною

Протестувальники обіцяють посилювати свої страйки наступного тижня, якщо не будуть виконані їх вимоги.

Польскі фермери, які незадоволені значним ростом експорту зерна з України, заявили, що вони заблокують пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кілька днів.

Про це інформує видання RMF24.

Видання повідомляє, що організатори хочуть заблокувати пункт пропуску на три дні, починаючи з 12 квітня. Причиною невдоволення фермерів став значний ріст експорту українського зерна, що призвело до значного падіння закупівельних цін.

Президент фермерської організації Kołki Rolnicze Владислав Серафін заявив, що фермери очікують від польского керівництва виконання їх вимог, а не приїзду міністра на кордон для розмови.

При цьому протестувальники у польскому місті Щецин заявили, що вони будуть посилювати свої страйки наступного тижня, якщо не будуть виконані їх вимоги.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр сільського господарства Польщі Генрік Ковальчик подав у відставку через кризу, спричинену напливом українського зерна.

Крім того, ми раніше інформували, що президент Володимир Зеленський повернувся з Польщі до Києва та розповів про результати свого візиту. Він наголосив, що темою розмов була оборона України.

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