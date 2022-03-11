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Польські комерційні банки купуватимуть гривні - голова нацбанку Польщі

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Польські комерційні банки купуватимуть гривні - голова нацбанку Польщі

pixabay.com

Українці, які приїжджають до Польщі, зможуть обмінювати свою валюту.

Польський центробанк планує зобов'язати всі комерційні банки Польщі купувати гривні.

За словами голови нацбанку Адама Ґляпінського, банки купуватимуть валюту, а потім обмінюватимуть її з банками України.

"Є два шляхи: або залучиться центральний банк, або певні комерційні банки. Є багато ознак того, що це буде другий шлях, де PKO BP і, можливо, кілька інших польських банків обмінюватимуть гривні в комерційних українських банках на інші валюти", - сказав Ґляпінський, пише "Польське радіо".

Таким чином польська влада планує вирішити проблему українців, які були вимушені переїхати до Польщі. Вони зможуть спокійно обмінювати гривні на злоті.

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