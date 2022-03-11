Польські комерційні банки купуватимуть гривні - голова нацбанку Польщі

Українці, які приїжджають до Польщі, зможуть обмінювати свою валюту.

Польський центробанк планує зобов'язати всі комерційні банки Польщі купувати гривні.

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За словами голови нацбанку Адама Ґляпінського, банки купуватимуть валюту, а потім обмінюватимуть її з банками України.

"Є два шляхи: або залучиться центральний банк, або певні комерційні банки. Є багато ознак того, що це буде другий шлях, де PKO BP і, можливо, кілька інших польських банків обмінюватимуть гривні в комерційних українських банках на інші валюти", - сказав Ґляпінський, пише "Польське радіо".

Таким чином польська влада планує вирішити проблему українців, які були вимушені переїхати до Польщі. Вони зможуть спокійно обмінювати гривні на злоті.

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