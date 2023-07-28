Робота в Польщі: міста конкурують за українців, де та яку зарплату пропонують – вакансії (фото)

Роботи в Польщі українцям пропонують безліч – від працівника м’ясного цеху, зварника до помічниць повара і швачок. Зарплата стартує від 20 до 30 злотих за годину (184-275 гривень). Польські міста конкурують за наших робітників.

Згідно з даними агенції з працевлаштування в Польщі, лише за першу половину липня було зроблено 2580 запитів на українських працівників.

У яких містах найбільше вакансій

При цьому найбільше вакансій було у таких містах:

Гданськ – 484 вакансії;

Вроцлав – 236 вакансій;

Катовіце – 233 вакансії;

Познань – 232 вакансії;

Лодзь – 220 вакансій.

До списку не потрапила столиця Польщі. В агенції з працевлаштування пояснюють це тим, що заводи, фабрики та великі виробництва знаходяться далеко від Варшави, в якій здебільшого передбачена робота в офісах.

Історично запити на висококваліфікованих українських працівників сягав мінімальної позначки через те, що польські компанії віддають перевагу своїм громадянам. Однак зараз ситуація змінилася. Це пов'язано із масовим відкриттям українських компаній у Польщі, які віддають перевагу своїм громадянам, пояснюють в агенції працевлаштування.

Які зарплати в українців у Польщі

1 злотий = 9,28 гривень

Найзатребуванішим технічним спеціалістам за одну годину роботи пропонують 26-30 злотих (238-275 гривень). Вакансії, які пропонують жінкам мають дешевшу оплату праці. Зазвичай це пов’язано з рівнем складності роботи.

Зварник – 30 злотих / 275 грн

– 30 злотих / 275 грн Працівник м’ясного цеху – 28 злотих / 256 грн

– 28 злотих / 256 грн Електрик – 27 злотих / 248 грн

– 27 злотих / 248 грн Монтажник металоконструкції – 27 злотих / 248 грн

– 27 злотих / 248 грн Столяр – 26 злотих / 238 грн

– 26 злотих / 238 грн Карщиця (оператор погрузника) – 25 злотих / 230 грн

(оператор погрузника) – 25 злотих / 230 грн Помічниця повара в готель – 22 злотих / 202 грн

– 22 злотих / 202 грн Робітниця на мийку підприємства – 21 злотих / 193 грн

– 21 злотих / 193 грн Робітниця на виробництво напівфабрикатів – 20 злотих / 184 грн

– 20 злотих / 184 грн Швачка сумок – 20 злотих / 184 грн

Як пояснюють в Gremi Personal, на українцях тримається велика частка економіки Польщі. Майже всі сфери економіки, де використовується низькокваліфікована і фізична праця, дуже сильно залежать від українців. Це металургія, будівництво, суднобудування, логістика, м'ясне, рибне виробництво, легка промисловість. Тому польські роботодавці конкурують між собою за українських працівників, намагаючись запропонувати кращі умови працевлаштування, зазначають в агенції з працевлаштування.

Яку роботу пропонують

Наприклад, у польському місті Плоцк шукають робітника на виробництво плівки. Зарплата – 1 400-1 600 доларів на місяць, ставка – 25 злотих на годину. Серед обов’язків – управління виробничими лініями та контроль параметрів плівки. Графік 4/2, позмінно. Влаштуватися може чоловік або жінка, робота нескладна.

Робота в Польщі для українців / Фото: gremi-personal

У місті Ілава є вакансія пакувальника ковбасних виробів. Зарплата від 1 030 до 1 600 доларів на місяць, ставка – 19 злотих на годину. В обов’язки входить упаковувати готові ковбасні вироби, котлети, напівфабрикати, допомагати в обслуговуванні машин, порційно фасувати вироби, упаковувати продукцію в коробки для відправки, стикерувати упаковану продукцію, контролювати якість. Працівника також забезпечують проживанням.

Робота в Польщі для українців / Фото: gremi-personal

Зарплату до 1 800 доларів пропонують українцям на м’ясному виробництві у Верушув. На роботу також можуть взяти студента. Ставка 28-33,5 злотих за годину. Серед обов’язків – розбирання свинини, робота з ножем, очищення м’яса, вилучення замороженої нарізки з контейнерів та упаковка готової продукції. Працедавець зазначає, що забою на виробництві немає.

Робота в Польщі для українців / Фото: gremi-personal

Ще одна вакансія – на виробництві компонентів до дисплеїв телевізорів у місті Млава. Зарплата 800-1 200 доларів на місяць, ставка – 18,5 злотих на годину. Працівник має займатися комплектацією та постачанням компонентів для телевізора на монтажну лінію, укладанням матеріалу на виробничій лінії та монтажем електричних з’єднань дисплея, візуальним контролем продукції, контролем монтажу, детальною перевіркою виготовлених деталей телевізора та пакуванням продукту.

Робота в Польщі для українців / Фото: gremi-personal

Також є вакансії різноробочих, шліфувальників, зварювальників, робітників на виробництво та упаковку напівфабрикатів, пластикових профілів, сортування посилок, операторів навантажувача, робітників до пральні та багато інших.

Щодо роботи в Варшаві, на сайті з пошуку роботи є вакансії майстра манікюру (4 500-8 000 злотих на місяць), пакувальника брендового одягу на склад (4 000-7 000 злотих на місяць), водія (6 540-8 730 злотих на місяць), будівельника (21-24 злотих на годину). Влаштуватися можуть українці без досвіду роботи та знання польської мови.

Робота в Польщі / Фото: razem.work

Тим часом в Києві, станом на липень 2023 року, в середньому робітникам платять 20 000 гривень на місяць. Найбільше отримують фахівці IT-сфери, однак високі зарплати також пропонують інженерам з комунікацій, ортодонтам, керівникам з нерухомості, директорам з маркетингу та ортопедам.

Найменше отримують вахтери, санітарки, прибиральниці, асистенти ветеринарних лікарів, покоївки, охоронці та касири – від 7 до 14,5 тис. грн.

Робота в Польщі для українців: яку роботу можна знайти та як жінки заповнюють "чоловічі" вакансії

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