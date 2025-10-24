Помідори стають "золотими": ціни б'ють рекорди – що буде далі

Помідори / © www.freepik.com/free-photo

Ціни на помідори в Україні продовжують стрімко зростати, шокуючи покупців. Аналітики повідомляють, що оптова вартість вже досягла 90 грн/кг, а в деяких супермаркетах цінники перетнули позначку у 119 гривень.

Про це повідомляють аналітики порталу EastFruit.

Українські тепличні комбінати цього тижня пропонують помідори до продажу за ціною 80-90 грн/кг. Це в середньому на 14% дорожче, ніж тиждень тому.

Причин для такого стрибка декілька:

Деякі господарства вже заявили, що завершили реалізацію продукції поточного обороту. Через це постачання тепличних помідорів з українських комбінатів стали малооб’ємними та нестабільними.

В інших стаціонарних теплицях дозрівання культур суттєво сповільнилося через низькі температури. Постачання з плівкових парників припинилися зовсім.

Експерти зазначають, що в поточних умовах імпортна продукція не може компенсувати гострий брак пропозиції місцевих тепличних овочів. Як наслідок, ціни на помідори в Україні сьогодні вже в середньому на 22% вищі, ніж наприкінці жовтня минулого року.

Що буде з цінами далі

Аналітики не дають втішних прогнозів. За умови, що сьогоднішні темпи збуту збережуться, виробники планують і надалі підвищувати відпускні ціни на свою продукцію.

Здорожчання вже відчули на собі гаманці споживачів. Ціни на помідори у популярних мережах супермаркетів різняться, але тримаються на високому рівні:

Varus: 119,90 грн/кг

АТБ: 99,89 грн/кг

Сільпо: від 79,50 грн/кг

Нагадаємо, поки що ціни на картоплю в Україні тримаються стабільно, але з приходом холодів ситуація може змінитися. Експерти попереджають про можливий дефіцит популярного коренеплоду.