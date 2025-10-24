- Дата публікації
Помідори стають "золотими": ціни б'ють рекорди – що буде далі
В Україні знову здорожчання овочів: ціни на помідори б’ють рекорди.
Ціни на помідори в Україні продовжують стрімко зростати, шокуючи покупців. Аналітики повідомляють, що оптова вартість вже досягла 90 грн/кг, а в деяких супермаркетах цінники перетнули позначку у 119 гривень.
Про це повідомляють аналітики порталу EastFruit.
Українські тепличні комбінати цього тижня пропонують помідори до продажу за ціною 80-90 грн/кг. Це в середньому на 14% дорожче, ніж тиждень тому.
Причин для такого стрибка декілька:
Деякі господарства вже заявили, що завершили реалізацію продукції поточного обороту. Через це постачання тепличних помідорів з українських комбінатів стали малооб’ємними та нестабільними.
В інших стаціонарних теплицях дозрівання культур суттєво сповільнилося через низькі температури. Постачання з плівкових парників припинилися зовсім.
Експерти зазначають, що в поточних умовах імпортна продукція не може компенсувати гострий брак пропозиції місцевих тепличних овочів. Як наслідок, ціни на помідори в Україні сьогодні вже в середньому на 22% вищі, ніж наприкінці жовтня минулого року.
Що буде з цінами далі
Аналітики не дають втішних прогнозів. За умови, що сьогоднішні темпи збуту збережуться, виробники планують і надалі підвищувати відпускні ціни на свою продукцію.
Здорожчання вже відчули на собі гаманці споживачів. Ціни на помідори у популярних мережах супермаркетів різняться, але тримаються на високому рівні:
Varus: 119,90 грн/кг
АТБ: 99,89 грн/кг
Сільпо: від 79,50 грн/кг
Нагадаємо, поки що ціни на картоплю в Україні тримаються стабільно, але з приходом холодів ситуація може змінитися. Експерти попереджають про можливий дефіцит популярного коренеплоду.