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Помідори в Україні різко дешевшають: скільки коштує кілограм
Українські ринки заповнюються помідорами, через що продавці змушені знижувати ціни. Зараз якісні томати коштують від 30 до 60 грн за кілограм.
На українських ринках стрімко почали дешевшати помідори. Причиною цього стала погода. У більшості областей ситуація нарешті стабілізувалася, що дало змогу масово вивести техніку на поля та активізувати збирання овочів з відкритого ґрунту.
Про це повідомили аналітики EastFruit.
В Україні стрімко дешевшають тепличні помідори
Зараз збори урожаю тільки набирають обертів. Саме тому пропозиція на ринках стрімко зростає, а ціни падають через конкуренцію продавців.
Водночас покупці не поспішають скуповувати врожай — за оцінками фермерів, попит на свіжу продукцію залишається стриманим.
Сьогодні за кілограм якісних томатів комбінати та гуртовики просять від 30 до 60 грн за кілограм. Це в середньому на 27% нижче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.
Проте на ринку є і помідори низької якості, які не вдається продавати.
«Рослини сильно постраждали від посухи та високих температур, а плоди часто мають сонячні опіки й тріщини, що негативно впливає на їхній товарний вигляд», — пишуть аналітики.
У підсумку нинішні цінники на томати виявилися в середньому на 25% нижчими, ніж за аналогічний період минулого року.
В Україні здорожчає гречка
Нагадаємо, у серпні 2026 року в Україні очікується чергове зростання цін на гречану крупу на 3-5% — до 80-83 гривень за кілограм. За словами науковиці Інституту аграрної економіки Світлани Черемісіної, це відбудеться попри липневе незначне здешевлення, хоча загалом від початку року крупа вже здорожчала на 70,8%.
Головною причиною цінового стрибка є дефіцит вітчизняного врожаю: 2025 року аграрії зібрали лише 70,8 тисячі тонн за щорічної потреби споживання в 100-110 тисяч тонн, тому нестачу перекривають залишками.
Крім того, на вартість сировини суттєво тиснуть високі витрати на перероблення, дорогі енергоносії, ускладнена логістика та підвищення оплати праці.