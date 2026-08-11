Помідори в Україні різко дешевшають: скільки коштує кілограм

В Україні здешевшали помідори / © pexels.com

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На українських ринках стрімко почали дешевшати помідори. Причиною цього стала погода. У більшості областей ситуація нарешті стабілізувалася, що дало змогу масово вивести техніку на поля та активізувати збирання овочів з відкритого ґрунту.

Про це повідомили аналітики EastFruit.

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В Україні стрімко дешевшають тепличні помідори

Зараз збори урожаю тільки набирають обертів. Саме тому пропозиція на ринках стрімко зростає, а ціни падають через конкуренцію продавців.

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Водночас покупці не поспішають скуповувати врожай — за оцінками фермерів, попит на свіжу продукцію залишається стриманим.

Сьогодні за кілограм якісних томатів комбінати та гуртовики просять від 30 до 60 грн за кілограм. Це в середньому на 27% нижче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Проте на ринку є і помідори низької якості, які не вдається продавати.

«Рослини сильно постраждали від посухи та високих температур, а плоди часто мають сонячні опіки й тріщини, що негативно впливає на їхній товарний вигляд», — пишуть аналітики.

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У підсумку нинішні цінники на томати виявилися в середньому на 25% нижчими, ніж за аналогічний період минулого року.

В Україні здорожчає гречка

Нагадаємо, у серпні 2026 року в Україні очікується чергове зростання цін на гречану крупу на 3-5% — до 80-83 гривень за кілограм. За словами науковиці Інституту аграрної економіки Світлани Черемісіної, це відбудеться попри липневе незначне здешевлення, хоча загалом від початку року крупа вже здорожчала на 70,8%.

Головною причиною цінового стрибка є дефіцит вітчизняного врожаю: 2025 року аграрії зібрали лише 70,8 тисячі тонн за щорічної потреби споживання в 100-110 тисяч тонн, тому нестачу перекривають залишками.

Крім того, на вартість сировини суттєво тиснуть високі витрати на перероблення, дорогі енергоносії, ускладнена логістика та підвищення оплати праці.

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