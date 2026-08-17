Помилково переказали гроші на картку: що зробити одразу, щоб спробувати їх повернути

Банківська картка / © freerangestock.com

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Якщо ви помилково переказали гроші на чужу картку або вказали неправильну суму, дійте одразу. Спершу збережіть квитанцію чи скриншот операції, перевірте її статус у застосунку та зафіксуйте дату, час, суму й реквізити платежу.

ТСН.ua розповідає, як діяти.

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Помітили помилку одразу — що зробити в перші хвилини

Негайно зверніться до свого банку через офіційний чат у застосунку, сайт, відділення або номер підтримки, вказаний на офіційному ресурсі. Повідомте, що переказ здійснили помилково, і передайте працівникові дані операції. Запитайте, чи має платіж статус очікування та чи передбачає конкретний сервіс його скасування до завершення.

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Не покладайтеся на кнопку «скасувати» в застосунку, якщо її немає або операція вже виконана. Банк може перевірити платіж і пояснити доступні процедури, але автоматичне повернення вже зарахованих коштів не гарантоване.

ПриватБанк і monobank публікують офіційні канали підтримки для клієнтів. Користуйтеся лише контактами, розміщеними самим банком, а не номерами з повідомлень чи дзвінків.

Якщо гроші вже зарахувалися іншій людині

Коли переказ завершено, банк не може просто списати кошти з картки одержувача без передбаченої процедури. Попросіть свій банк зареєструвати звернення та уточніть, чи може він зв’язатися з банком отримувача для ініціювання повернення.

Якщо ви знаєте одержувача і маєте безпечний спосіб зв’язку, спокійно поясніть помилку та попросіть добровільно повернути саме цю суму. Не надсилайте для цього номер картки, термін дії, CVV/CVC2, PIN або коди з SMS — для повернення переказу такі дані не потрібні. Збережіть листування та підтвердження операції.

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Стаття 1212 Цивільного кодексу України передбачає загальний обов’язок повернути майно, набуте без достатньої правової підстави. Це не означає миттєвого автоматичного стягнення: якщо одержувач відмовляється повертати кошти, конкретні подальші кроки залежать від обставин і можуть потребувати індивідуальної юридичної консультації.

Не плутайте помилку зі шахрайством

Якщо ви не здійснювали цього переказу, не шукайте одержувача і не просіть його щось повертати. Це може бути не помилка, а несанкціонована операція або платіжне шахрайство. Негайно повідомте банк через офіційний канал, заблокуйте картку за його рекомендацією та подайте звернення щодо підозрілої операції.

НБУ радить у випадках платіжного шахрайства звертатися до банку, а за потреби — до правоохоронних органів. Сценарії, коли співрозмовник видає себе за працівника банку й намагається виманити дані картки, описано в матеріалі про телефонне шахрайство.

Людина, яка телефонує нібито для «повернення» коштів, не повинна отримувати від вас паролі, коди підтвердження чи реквізити картки.

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Чого не варто робити

не передавати номер картки разом із терміном дії, CVV/CVC2, PIN і кодами з SMS або застосунку;

не встановлювати програми віддаленого доступу на прохання «служби безпеки»;

не сплачувати невідомцям «комісію за повернення»;

не переходити за посиланнями з підозрілих повідомлень;

не називати добровільне повернення коштів гарантованим результатом.

Короткий чекліст

Збережіть квитанцію, скриншот і всі дані операції. Перевірте статус платежу в застосунку. Одразу зверніться до свого банку через офіційний канал. Якщо гроші вже зараховані, попросіть банк зареєструвати звернення щодо повернення. Не передавайте нікому секретні реквізити картки та коди підтвердження. Якщо переказ був несанкціонованим, повідомте банк як про можливе шахрайство.

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