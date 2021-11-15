Понад 100 грн за літр: в Україні соняшникова олія може знову здорожчати

Понад 100 грн за літр: в Україні соняшникова олія може знову здорожчати

Українців попередили про чергове підвищення вартості олії.

В Україні ціна на соняшникову рафіновану олію може різко зрости і становитиме понад 100 грн за літр.

Про це розповів член "Української Ради бізнесу" Станіслав Таршин, інформує UBR.ua.

За його словами, зростання ціни обумовлено збільшенням вартості природного газу майже у 2,5 раза. Через це собівартість виробництва для підприємств олійно-жирової галузі зросте на 5-10%.

Крім того, ціни зростають і на інші складові виробництва. Вартість гексанового розчинника та електроенергії зросла майже на 25%. Водночас гексановий розчинник та е/е займають понад 30% у собівартості виробництва.

"Також зростають транспортні витрати, матеріали для фасування, запасні частини", — наголосив Таршин.

За його словами, всі ці фактори змусять підприємства піднімати ціни на кінцеву продукцію. Експерт вважає, що подорожчання олії призведе до зниження обсягів виробництва і, як наслідок, до втрати українськими виробниками частки світового ринку.

Зазначимо, що на полицях українських магазинів — рекодні ціни на вітчизняну олію: 55-70 грн за 800-900 мілілітрів. Втім, на полицях європейських супермаркетів українська олія коштує вдвічі дешевше.

Нагадаємо, що за рік суми у платіжках українців зросли більш ніж на третину.

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