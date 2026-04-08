Понад 1000 грн надбавки щомісяця: кому можуть збільшити пенсію

Зокрема, право на підвищення мають пенсіонери, які проживають самі.

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Пенсія.

Пенсія. / © ТСН

В Україні пенсіонерам віком 80+ можуть збільшити пенсії, якщо такі громадяни оформлять довідку про потребу у постійному сторонньому догляді.

Про це повідомляє Перший бізнесовий.

Ця соціальна допомога доступна вже давно. Втім, багато пенсіонерів не користується нею через відсутність інформації або необхідних документів. У ПФУ наголошують, що цю доплату за догляд призначають тим, хто через стан здоров’я не може самостійно виконувати повсякденні дії.

«Допомога надається одиноким особам, які досягли 80-річного віку, і за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду», — йдеться у повідомленні.

Для оформлення надбавки необхідно отримати медичний висновок від сімейного лікаря або МСЕК, який підтверджує потребу у сторонній допомозі.

Після подання довідки до Пенсійного фонду проводиться перерахунок і додають до основної пенсії доплату. У середньому її розмір перевищує 1000 гривень. Однак сума залежить від індивідуальних параметрів пенсійної справи.

Пенсії в Україні 2026 — останні новини

Індексація, яка передбачала підвищення пенсій, завершилася. За інформацією ПФУ, цього року виплати збільшилися для 9,5 млн пенсіонерів -це 93% від загальної кількості. Середній розмір підвищення становить 648 грн 93 коп., а середня пенсія після індексації зросла до 7137 грн 26 коп.

Від 1 квітня можуть припинити виплати пенсій по інвалідності. У ПФУ наголошують, що ця допомога призначається на визначений період, тому після його завершення нарахування автоматично припиняється, якщо статус не підтверджено повторно.

Також громадяни повинні повідомляти Пенсійний фонд у разі зміни персональних даних. Інакше — можуть виникнути затримки у виплатах, технічне блокування нарахування коштів, а іноді й вимога повернути переплату.

