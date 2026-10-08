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Масштаби імпорту та внесок у держбюджет

Під час війни особливого значення набувають підприємства, які можуть забезпечувати оборонний сектор сучасними технологіями, безпілотними системами, електронними компонентами та необхідним обладнанням. У цьому напрямі активно працює ТОВ «ФЛАЙМУЛЬТИТЕХ», розвиваючи співпрацю з військовими частинами та українськими виробниками.

Масштаби діяльності компанії можна охарактеризувати такими показниками:

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Понад 400 000 одиниць імпортованих товарів, обладнання та комплектуючих.

Понад 200 000 000 грн — загальна вартість ввезеної продукції.

54 991 206 грн — загальна сума сплаченого ПДВ та митних платежів.

Одним із надійних постачальників, здатних задовольняти потреби ЗСУ в сучасних засобах для захисту держави, є компанія MonoLit Kyrylo Pakhomov під керівництвом Кирила Пахомова.

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Усі імпортні операції проводяться відповідно до чинного законодавства України, з належним митним оформленням та виконанням усіх податкових зобов’язань.

Сплата майже 55 млн грн податків і митних платежів є вагомим внеском підприємства у фінансову стабільність держави.

Сучасні дрони для захисту українського неба

Одним із ключових напрямів діяльності компанії є імпорт та постачання сучасних безпілотних літальних апаратів. Серед представлених брендів — всесвітньо відомі виробники DJI та Autel Robotics.

Їхні безпілотні системи використовуються для повітряної розвідки, спостереження, моніторингу територій, виявлення загроз та виконання інших завдань у сфері безпеки й оборони України. Вони допомагають військовим оперативно отримувати необхідну інформацію та підвищувати ефективність виконання бойових завдань.

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Комплектуючі для FPV-дронів

Окремий напрям діяльності компанії — імпорт широкого асортименту компонентів для виробництва FPV-дронів, які відіграють важливу роль у протидії російській агресії. ТОВ «ФЛАЙМУЛЬТИТЕХ» постачає комплектуючі від відомих міжнародних брендів:

Caddx — відеокамери та системи передачі відеосигналу.

Hobbywing — електронні регулятори швидкості, електродвигуни та інші компоненти.

T-Motor — високопродуктивні електродвигуни та силові установки.

AxisFlying — двигуни та комплектуючі для FPV-систем.

SoloGood — обладнання та комплектуючі для безпілотних платформ.

Крім того, асортимент компанії включає інші електронні компоненти, необхідні для виробництва, модернізації та обслуговування БПЛА, що сприяє ефективній роботі Сил оборони та захисту життя українських військових.

Масштабні поставки оптоволокна

Ще одним важливим напрямом є постачання оптоволоконної продукції. У сучасних умовах війни такі технології забезпечують стабільну передачу даних, стійкість до електромагнітних перешкод та створюють можливості для розвитку захищених систем зв’язку й безпілотних комплексів.

Співпраця з українськими виробниками

ТОВ «ФЛАЙМУЛЬТИТЕХ» співпрацює з українськими підприємствами, які розробляють та створюють сучасні технологічні рішення для Сил оборони. Серед них:

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«Генерал Черешня» — український виробник безпілотних систем.

«Глобал Марк» — компанія, що працює у сфері забезпечення оборонного сектору технологічною продукцією.

«Мілітдрон» — представник індустрії безпілотних технологій та обладнання оборонного призначення.

BlackBird — партнер у межах забезпечення потреб оборонного сектору.

Така співпраця дає змогу формувати ефективні ланцюги постачання та сприяти розвитку українського оборонно-промислового комплексу. Компанія також безпосередньо співпрацює з військовими частинами та оборонними угрупованнями.

Особиста позиція та підтримка військових керівництвом

Кирило Пахомов приділяє значну увагу підтримці українських захисників. Окрім ведення бізнесу, він активно долучається до надання фінансової допомоги різним військовим формуванням.

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