Понад 2000 доларів за кубометр: ціна газу в Європі знову встановила абсолютний рекорд

Понад 2000 доларів за кубометр: ціна газу в Європі знову встановила абсолютний рекорд

Попередня рекордна позначка була зафіксована на початку жовтня цього року.

Спотова ціна газу в Європі продовжує рости і вже перевищила позначку в $2000/тис. куб. м після інформації про зупинку та розворот у реверс трансконтинентального газопроводу "Ямал-Європа", а також падіння вітрогенерації в регіоні.

Про це стало відомо з даних ICE Futures.

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Котирування ф'ючерсів підлетіли до 174,61 євро за МВт.год, тобто 2039 доларів за тисячу кубометрів. Це стало новим абсолютним рекордом за всю історію торгів. Попередня рекордна позначка була зафіксована на початку жовтня цього року.

Торги 21 грудня розпочалися зі зростання цін на січневі ф'ючерси на 4,2% до 153,15 євро за МВт/год, тобто 1824,29 долара за тисячу кубометрів. Після цього ціна найближчого ф'ючерсу на TTF на біржі ICE Futures досягла 163,19 євро за МВт/год, тобто 1906 доларів за тисячу кубометрів.

Слід зазначити, що ціни зростають вже третій тиждень поспіль і з 13 грудня тримаються на рівні понад 1380 доларів. Це відрізняє новий рекорд від встановленого максимуму в жовтні.

Очільник оператора газотранспортної системи України Сергій Макогон повідомив, що РФ не забронювала наявні вільні транзитні потужності ГТСУ на січень попри нестачу газу на ринку Європи.

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За чинним контрактом з Газпромом російський монополіст має 109 млн кубометрів заброньованих потужностей на добу.

Одночасно Газпром зупинив прокачку газу через Ямал-Європа. Відтак на 21 та 23 грудня компанія не має заброньованих потужностей у бік згідно даних оператора Gascade. Газогін працює у реверсному режимі і не постачає ресурс до Європи.

Водночас у країнах Європи ускладнюються погодні умови. Похолодання передбачає активніше споживання газу, натомість на ринку залишається нестача блакитного палива.

Раніше повідомлялося, що найвищий показник цього року був 5 жовтня, коли ціна на блакитне паливо в Європі досягла 160 євро за МВт-год (майже 2 000 доларів за тисячу кубометрів). Зростання вартості пов'язують із заявою МЗС Німеччини, яка поставила під сумнів швидкий запуск російського газогону "Північний потік-2". Окрім того, "Газпром" не виконав обіцянки про збільшення обсягів газу для закачування до європейських сховищ, які зараз заповнені на 60%.

Нагадаємо, від 1 січня 2022 року на українців чекають важливі законодавчі зміни: почнуть діяти нові правила для ФОПів, зростуть соцвиплати та податки, а також планується перерахунок тарифів на житлово-комунальні послуги. Від 1 січня українцям варто чекати підвищення вартості за розподіл (доставку) газу.

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