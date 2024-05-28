Понад 23,7 млрд грн податків від Київстар за час повномасштабного вторгнення

У першому кварталі 2024 року Київстар сплатив понад 2 млрд грн податків і зборів до державного бюджету України. А за час повномасштабного вторгнення росії в Україну, сума сплачених телеком-оператором податків і зборів перевищила 23,7 млрд грн.

Завдяки сумлінному веденню бізнесу, оператор електорнних комунікацій Київстар не лише надає послуги 25 мільйонам клієнтів мобільного та фіксованого зв`язку, але й є одним з найбільших у галузі платником податків до державного бюджету. Від початку повномасштабного вторгнення компанія сплатила 23,7 млрд грн податків і зборів, з них 1,7 млрд грн – сплачено авансом.

За цей час компанія виділила 2 млрд грн на реалізацію соціально важливих проєктів – підтримку Збройних Сил України, закупівлю медичного обладнання для опікового центру «Незламні», розмінування території України, відновлення цифрової інфраструктури, тощо. Зокрема, до інтернету Київстар підключено 1550 модульних будинків для переселенців та 1497 укриттів. Коштом компанії забезпечено захисним спорядженням 146 інженерно-саперних груп, також для ЗСУ надано засобів зв`язку на понад 19 млн грн. Компанія підтримує абонентів у прифронтових та деокупованих населених пунктах, надаючи бонуси і послуги без додаткової оплати.

Київстар оголосив про плани надати у 2024 році цільової допомоги для ЗСУ на суму як мінімум 100 млн грн. З них 50 млн грн вже виділено на організацію комунікацій для сил ПВО України. Також у планах компанії подальший розвиток в Україні сучасних технологій зв`язку та сприяння державі у відбудові інфраструктури. За час повномасштабного вторгнення інвестиції Київстар у розвиток цифрових послуг та відбудову телеком мереж перевищили 13,3 млрд грн. А в найближчі три роки Київстар планує інвестувати в економіку України ще 600 млн доларів США.

Київстар є важливою інфраструктурною компанією, яка надає в Україні критично важливі послуги телекомунікацій. За понад 25 років роботи компанія побудувала майже 40 тисяч базових станцій мобільного зв`язку, прокладено понад 40 тисяч кілометрів волоконно-оптичних ліній.