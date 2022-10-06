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Понад 28 тисяч українців отримають грошову допомогу від міжнародних організацій

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Понад 28 тисяч українців отримають грошову допомогу від міжнародних організацій

виплати від міжнародних організацій

Міністерство соціальної політики передало у відповідні організації списки заяв на виплати 28 128 людям.

До списку включено заяви осіб, які подали заявку на грошову допомогу від міжнародних організацій на платформі єДопомога та відповідають критеріям згідно з запитом від міжнародних організацій, — повідомляють в Мінсоцполітики.

Від Норвезької ради у справах біженців кошти отримають: 

  • особи  з інвалідністю, що зареєстровані  у Львівській, Тернопільській або Закарпатській областях - 6 000 осіб,
  • одинокі батьки, що зареєстровані у Харківській, Львівській, Тернопільській або Закарпатській областях - 4 128 осіб,
  • особи з місцем реєстрації на тимчасово окупованій території - 15 000 осіб.

Від відокремленого підрозділу Міжнародної Федерації Handicap в Україні гроші отримують:

  • особи з інвалідністю (Чернівецька область)  - 1500 осіб,
  • пенсіонери з пенсією менш як 3000 грн - 1500 осіб.

Після того, як зазначені організації перевірять списки на дедублікацію виплат, кошти перерахують отримувачам. Рішення щодо надання допомоги приймають міжнародні організації. 

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Дата публікації
Перегляди
1071
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