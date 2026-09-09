Понад 3 тис. грн щомісяця: хто в Україні може отримати державну допомогу

Гривні. / © Національний банк України

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В Україні окремі категорії громадян можуть отримувати державну допомогу, максимальний розмір якої 3 209 грн на місяць — це відповідає розміру прожиткового мінімуму.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління ПФУ в Кіровоградській області.

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Виплату можуть оформити дієздатні особи, які проживають разом із людиною з інвалідністю I або II групи та здійснюють за нею догляд, якщо інвалідність пов’язана з психічним розладом. Втім, для призначення виплати необхідно мати відповідний висновок лікарсько-консультативних комісій

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Умови для призначення виплат:

людина з інвалідністю за висновком лікарської комісії потребує постійного стороннього догляду;

заявник та особа, за якою доглядають, зареєстровані на одній житловій площі або постійно проживають разом;

факт роботи особи, яка здійснює догляд, не впливає на призначення допомоги.

Деталі про виплати

У Пенсійному фонді наголошують, що розмір допомоги визначають індивідуально. Максимальна сума виплати прив’язана до прожиткового мінімуму на одну особу — цього року це 3 209 грн.

Під час розрахунку враховують сукупний дохід усіх членів сім’ї за шість місяців, що передують місяцю звернення. Зазвичай допомогу призначають на 6 місяців. Водночас для пенсіонерів, які не працюють, але здійснюють такий догляд, виплату призначають одразу на 12 місяців.

Кошти нараховують від місяця звернення, якщо заявник подав повний пакет необхідних документів у межах цього календарного місяця.

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Які документи необхідні

Для оформлення виплати потрібно подати увесь пакет документів. Зробити це можна кількома способами: у сервісному центрі ПФУ, у ЦНАПі або уповноваженій особі міської, селищної, сільської ради.

Для оформлення виплати потрібно подати:

заяву та декларацію про доходи сім’ї;

довідки про доходи (якщо інформація про них відсутня в Податковій службі чи ПФУ; за відсутності довідок можна додати письмове пояснення);

висновок лікарської комісії про потребу у постійному сторонньому догляді;

копію витягу з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування або довідки МСЕК особи з інвалідністю.

Якщо доглядач та людина з інвалідністю прописані за різними адресами, але живуть разом, необхідно додатково надати Акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства. Його складає посадова особа місцевої ради за фактичним місцем проживання.

Як повідомлялося, 2026-го році дехто з пенсіонерів, які не працюють, можуть отримувати щомісячну доплату до пенсії, розмір якої 2 595 грн. Йдеться про громадян, які постійно проживають у зоні безумовного (обов’язкового) відселення або в зоні гарантованого добровільного відселення.

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