Понад 5,2 млрд грн: у Бучі порахували збитки внаслідок російського вторгнення

Збитки, які російська армія завдала Бучі на Київщині під час тимчасової окупації міста, за оцінкою фахівців, становлять понад 5,2 млрд грн ($191,3 млн).

Про це йдеться у звіті Київської школи економіки (KSE).

За підрахунками, у місті пошкоджено 2 514 споруд, з яких 301 будівля зазнала повного або сильного руйнувань.

Загалом у Бучі зруйновано та пошкоджено:

861 приватний будинок;

122 багатоквартирні будинки;

875 господарських будівель;

149 таунхаусів;

202 гаражі.

Через руйнування обʼєктів промислової інфраструктури у Бучі місто втратило понад 290 млн грн. З-поміж 127 зруйнованих та пошкоджених обʼєктів промисловості – 39 промислових будівель, 24 господарські споруди та п’ять складів.

Ще 487,9 млн грн збитків завдано Бучі внаслідок пошкоджень та руйнувань інфраструктури енергетики та житлово-комунальної сфери.

Нагадаємо, в Бучі зводять модульне містечко нового покоління: скільки коштуватиме і скільки родин заселять.

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