Понад 5,2 млрд грн: у Бучі порахували збитки внаслідок російського вторгнення

Суттєвих руйнувань зазнав житловий фонд міста.
Збитки, які російська армія завдала Бучі на Київщині під час тимчасової окупації міста, за оцінкою фахівців, становлять понад 5,2 млрд грн ($191,3 млн).
Про це йдеться у звіті Київської школи економіки (KSE).
За підрахунками, у місті пошкоджено 2 514 споруд, з яких 301 будівля зазнала повного або сильного руйнувань.
Загалом у Бучі зруйновано та пошкоджено:
- 861 приватний будинок;
- 122 багатоквартирні будинки;
- 875 господарських будівель;
- 149 таунхаусів;
- 202 гаражі.
Через руйнування обʼєктів промислової інфраструктури у Бучі місто втратило понад 290 млн грн. З-поміж 127 зруйнованих та пошкоджених обʼєктів промисловості – 39 промислових будівель, 24 господарські споруди та п’ять складів.
Ще 487,9 млн грн збитків завдано Бучі внаслідок пошкоджень та руйнувань інфраструктури енергетики та житлово-комунальної сфери.
Нагадаємо, в Бучі зводять модульне містечко нового покоління: скільки коштуватиме і скільки родин заселять.
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