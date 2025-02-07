Понад 70% вартості ліків в Україні формують виробники, – дослідження Proxima Research

Найбільшу частку у структурі формування цін на ліки в Україні формують виробники – 71,8% від кінцевої вартості препаратів.

Про це свідчать дані аналітичної компанії Proxima Research, що спеціалізується на дослідженні фармацевтичного ринку. При цьому внесок аптечної роздрібної мережі у формування ціни становить лише 22,3%, а дистриб'юторів – 5,9%.

Дослідження виявило, що тільки 12% загального споживання ліків покривається державними витратами. При цьому, незважаючи на прогнозоване зростання ВВП,рівень інфляції залишається відносно високим (7,9-9,7%), що впливає на вартість ліків.

Дослідження також спростовує думку про надприбутковість аптечного сегменту в Україні. За останні 10 років середньозважена аптечна націнка знизилася з 23% до 14%, що є найнижчим показником у регіоні.

При цьому середня рентабельність аптек продовжує знижуватись через високу конкуренцію та операційні витрати: на сьогодні чистий прибуток аптек складає всього 1-3% від обігу.

В Україні сформувався конкурентний фармацевтичний ринок з належним рівнем доступності аптечних закладів для населення. А найбільший потенціал зниження цін, відзначають експерти, полягає у співпраці з виробниками.

Голова громадської спілки "ФАРМУКРАЇНА" Тетяна Котляр підкреслює необхідність системного підходу до регулювання цін на ліки, що врахує всі етапи їх формування. “Регулювання лише оптових і роздрібних націнок не забезпечує повного контролю за ціноутворенням, адже 70% вартості ліків формують виробники”, – каже Котляр.

Нагадаємо, що народний депутат Сергій Кузьміних на засіданні з представниками фармацевтичного ринку виступив з ідеєю розробити стратегічний законопроєкт, враховуючи пропозиції всіх учасників фармринку. Він наголосив, що закон має чітко визначити основні правила фармдіяльності, гарантії для учасників ринку, механізми ціноутворення та контролю.

“Ми виступаємо за системне регулювання ринку відповідно до кращих стандартів і практик, щоб і виробники, і дистриб’ютори, й аптеки розуміли всі свої можливості та права й водночас щоб фармринок функціонував цивілізовано", – додав він.

Довідка. Proxima Research International — міжнародний провайдер даних, технологій та сервісів для сфери охорони здоров’я, рішення якого представлені у понад 40 країнах світу. Компанія проводить аудит ринку, надає актуальні дані щодо цінової політики, продажів та інших показників сектору, зокрема фармацевтичної галузі.