Понад 900 грн щомісяця: хто в Україні має право на таку надбавку

Доплата до пенсії

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2026 року для багатодітних батьків в Україні передбачена додаткова виплата до пенсії. Її можуть призначити жінкам, які народили або усиновили щонайменше п’ятьох дітей.

Розмір такої допомоги залежить від кількості дітей і може перевищувати 1000 грн на місяць. Виплата належить до пенсій за особливі заслуги перед Україною та має низку умов для призначення.

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Розповідаємо, хто має право на надбавку 2026 року, скільки саме доплачують та від чого залежить сума.

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Кому призначають надбавку за дітей

Право на виплату мають матері, які народили п’ятьох або більше дітей і виховали їх щонайменше до шестирічного віку. При визначенні кількості дітей враховують і тих, кого жінка усиновила відповідно до законодавства.

Однак за певних обставин таке право має і батько. Це можливо, якщо мати померла або була позбавлена батьківських прав, а дітей до шестирічного віку виховував батько. Ця норма безпосередньо передбачена законодавством.

Виплату можуть встановити додатково до пенсії за віком, по інвалідності, за вислугу років або у зв’язку з втратою годувальника.

Скільки доплачують 2026 року

Сума залежить від кількості дітей і становить від 35 до 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Існує окрема затверджена схема, за п’ятьох дітей передбачено 35%, за шістьох — 36%, і далі по одному відсотковому пункту за кожну наступну дитину, до 40% за десятьох і більше.

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У 2026 році прожитковий мінімум для непрацездатних осіб становить 2595 грн. Тому розміри щомісячної надбавки такі:

5 дітей — 908,25 грн;

6 дітей — 934,20 грн;

7 дітей — 960,15 грн;

8 дітей — 986,10 грн;

9 дітей — 1012,05 грн;

10 і більше дітей — 1038 грн.

Отже, понад тисячу гривень щомісяця можуть додатково отримувати матері дев’ятьох і більше дітей, якщо виконані передбачені законом умови.

Чому сума надбавки може змінюватися

Розмір виплати безпосередньо прив’язаний до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Тому це не фіксовані 908 або 1038 грн назавжди, якщо відповідний прожитковий мінімум зміниться, буде перерахована й надбавка.

Саме через встановлений на 2026 рік показник у 2595 грн мінімальна виплата для матері п’ятьох дітей зараз становить 908,25 грн.

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Це важливе уточнення, йдеться не про підвищення всієї пенсії на 35–40%, а саме про окрему надбавку, яку розраховують у відповідному відсотку від прожиткового мінімуму.

Чи потрібно мати звання «Мати-героїня» для отримання надбавки

Ні, умова щодо п’ятьох і більше дітей передбачена безпосередньо Законом «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною». Для цієї конкретної підстави закон говорить про кількість дітей та їх виховання до шестирічного віку, а не встановлює обов’язковою умовою наявність почесного звання «Мати-героїня».

Тобто, почесне звання «Мати-героїня» та право багатодітної матері на цю пенсійну надбавку — не одне й те саме.

Що відбувається з надбавкою після смерті пенсіонера

Законодавство передбачає окремий механізм для членів сім’ї у разі втрати годувальника. Якщо право на відповідну пенсію має один непрацездатний член сім’ї, враховується 70% надбавки за особливі заслуги, яка була встановлена або могла бути встановлена померлому. Якщо непрацездатних членів сім’ї двоє чи більше — 90% відповідної надбавки.

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