Понад $900 млн інвестицій в Україну під час війни: Метінвест Ахметова увійшов до переліку «Лідерів інвестицій» від ЄБА

За 2022–2024 роки Метінвест та його спільні підприємства вклали у виробництво та підвищення енергонезалежності $910 млн.

У компанії наголошують, що інвестиції є ключовою стратегією підтримки економіки під час війни та основою майбутнього відновлення країни. У 2025 році планують інвестувати ще близько $300 млн.

«Стійкість бізнесу у воєнний час вимірюється готовністю підтримувати економіку країни діями. Ми інвестуємо, щоб зберегти виробництво, колективи та енергонезалежність, і віримо, що металургія стане опорою відбудови», - зазначив гендиректор Метінвесту Юрій Риженков.

До переліку інвесторів воєнного часу увійшли 29 компаній з промислового та енергетичного секторів, агробізнесу, фармацевтики, телекомунікацій, ІТ, логістики, будівельних матеріалів, девелопменту, громадського харчування та інвестфінансової сфери.