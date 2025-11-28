Понад пів мільярда гривень: коли українці отримають "Національний кешбек" за вересень

Стартували виплати «Національного кешбеку» за вересень

Реклама

Міністерство цифрової трансформації України повідомило про виплату «Національного кешбеку» за купівлю українських товарів, здійснену у вересні. В останні дні листопада понад 3,8 мільйона громадян отримають на свої картки кошти, які сумарно перевищують 598 мільйонів гривень. Це частина державної програми, спрямованої на підтримку українського бізнесу та економіки.

Про це повідомляє сервіс державних послуг «Дія» у своєму офіційному Telegram-каналі.

Коли та скільки надійде

«Виплата Національного кешбеку за вересень прилетить на ваші картки вже 29–30 листопада», — йдеться у повідомленні.

Реклама

Цей механізм стимулює українців обирати товари вітчизняного виробництва, що забезпечує додаткову підтримку економіці країни.

Програма також передбачає, що кешбек можна витратити на соціально значущі послуги та товари, зокрема:

комунальні послуги;

ліки;

книги;

поштові послуги;

благодійність.

Як перевірити товар

З моменту запуску програми до неї постійно долучаються нові учасники. Зараз у програмі беруть участь понад 1870 компаній і близько 400 тисяч товарів.

Перевірити, чи бере товар участь у програмі кешбеку, можна безпосередньо у застосунку «Дія». Для цього потрібно зайти у розділ «Сервіси», обрати «Національний кешбек» та відсканувати штрихкод товару.

Реклама

Нагадаємо, Мінекономіки спростувало інформацію, яка поширюється в медіа, про нібито згортання програми «Національний кешбек». Програма продовжує працювати у штатному режимі.