Понад тисяча компаній заявили про припинення діяльності в країні-агресорі

Попри запроваджені санкції свою діяльність в Російській Федерації продовжують 237 компаній, серед них здебільшого — китайські.

Аналітики Єльської школи менеджменту оновили перелік компаній, які залишили російський ринок після запровадження санкцій через загарбницьку війну, яку розв’язала РФ в Україні.

Відповідну інформацію опубліковано на офіційному сайті вищої бізнес-школи Єльського університету.

Перелік компаній складається з п'яти категорій - за шкалою оцінок AF (від повного виходу до продовження діяльності):

A: повністю залишили РФ ( 309 компаній);

компаній); B: пішли, але з можливістю повернутися ( 497 );

); C: скоротили операції ( 171 );

); D: заморозили розвиток ( 160 );

); F: ведуть бізнес, як завжди (237).

Вперше цей список було опубліковано 28 лютого 2022 року. Тоді до нього потрапили лише кілька десятків компаній. Відтоді відбулося значне зростання компаній, які повністю залишили чи бодай заморозили розвиток в РФ, до понад тисячі.

Серед компаній, які не припинили співпрацю з Росією, більшість мають китайське походження, але є також фірми зі США, наприклад, Patreon, Cloudflare, Valve та ще 25 американських компаній.

Нагадаємо, Євросоюз ще на пів року, до 31 січня 2023 року, подовжив економічні санкції проти Росії у зв'язку з вторгненням до України.

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