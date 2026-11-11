Понад тисячу гривень до пенсії: хто з українців має право на додаткові гроші у грудні

Пенсія / © ТСН

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У грудні 2026 року частина українських пенсіонерів може отримувати щомісячну надбавку до пенсії розміром від 908 до 1038 гривень. Додаткові гроші передбачені для багатодітних батьків, які виховали щонайменше п'ятьох дітей.

Деталі розповідає “24 Економіка”.

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Йдеться про доплати за особливі заслуги перед Україною, які призначає Пенсійний фонд відповідно до чинного законодавства.

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Хто може отримати надбавку до пенсії

Право на додаткові виплати мають матері або батьки, які виховали п'ятьох і більше дітей щонайменше до шестирічного віку. Враховуються також усиновлені діти.

Надбавку можуть призначити громадянам, які вже отримують пенсію за віком, інвалідністю, вислугою років або у зв'язку з втратою годувальника.

Розмір виплати залежить від кількості вихованих дітей. У 2026 році її розраховують від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, який становить 2595 гривень.

Зокрема, передбачені такі щомісячні доплати:

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за п'ятьох дітей — 908 грн;

за шістьох — 934 грн;

за сімох — 960 грн;

за вісьмох — 986 грн;

за дев'ятьох — 1012 грн;

за десятьох і більше — 1038 грн.

Отже, максимальна надбавка становить 40% прожиткового мінімуму, а мінімальна — 35%.

Як оформити додаткові виплати

Щоб отримувати надбавку, необхідно звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду України.

Для оформлення знадобляться паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтва про народження та документи дітей, а також трудова книжка чи інші документи, що підтверджують страховий стаж.

Важливо, що це не разова допомога до грудня, а щомісячна доплата до пенсії, передбачена для визначених законом категорій громадян.

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Пенсія в Україні 2026 — останні новини: доплати та важливі зміни

Нагадаємо, 2026 року українські пенсіонери можуть отримувати додаткові виплати та надбавки до пенсії. Частину з них Пенсійний фонд призначає не автоматично, тому громадянам необхідно самостійно звернутися із заявою та підтвердними документами.

Зокрема, непрацюючим пенсіонерам, які утримують дітей до 18 років, передбачено 150 грн доплати на кожну дитину. Для окремих категорій військових пенсіонерів надбавка становить 1297,50 грн на утриманця. Додаткові виплати також можуть отримувати люди, які потребують постійного стороннього догляду, мають особливі заслуги перед Україною, статус ветерана війни або проживають у гірських населених пунктах.

Окрема надбавка передбачена за понаднормовий страховий стаж. За кожен повний додатковий рік нараховують 1% розрахованої пенсії, але не більше ніж 25,95 грн у 2026 році. Норма стажу залежить від дати призначення або перерахунку пенсії.

Водночас у Пенсійному фонді попередили про можливі помилки в електронних трудових книжках, які можуть спричинити проблеми під час оформлення пенсії. Неточності виникають через неправильну звітність роботодавців або помилки під час оцифрування паперових документів.

Перевірити свої дані можна через вебпортал Пенсійного фонду у розділі «Електронна трудова книжка». Особливу увагу варто звернути на періоди роботи, дати звільнення та посади. Якщо помилка пов'язана зі звітністю, виправити її має роботодавець, подавши уточнені відомості.

Фахівці радять перевіряти страховий стаж завчасно, адже неточні записи можуть вплинути на призначення пенсії та її розмір.

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