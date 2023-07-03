Поповнення картки та оплата через термінал – НБУ змінює правила проведення операції

В НБУ розповіли про нові вимоги до надавачів платіжних послуг під час проведення операцій через термінал.

Національний банк уточнив вимоги до надавачів платіжних послуг та їх комерційних агентів під час проведення ними операцій із внесення готівки, зокрема, через термінали самообслуговування (ПТКС – програмно-технічний комплекс самообслуговування).

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Так, від 1 серпня 2023 року додаються реквізити до квитанцій, які формуються під час здійснення готівкових операцій з використанням терміналів.

За результатами операцій із внесення готівки за допомогою терміналів для її зарахування квитанції додатково повинні містити номер мобільного телефону платника.

Також у разі ініціювання операції з унесення готівки через термінал для її зарахування на рахунки платник має:

ввести номер свого мобільного телефону на екрані ПТКС;

отримати на цей номер одноразовий пароль (шляхом повідомлення або за допомогою телефонного дзвінка);

ввести на екрані ПТКС одноразовий пароль, що підтверджує згоду на виконання платіжної операції;

отримати квитанцію.

Зазначається, що нові вимоги стосуються операцій із унесення готівки для її зарахування на рахунки за допомогою ПТКС.

Водночас вони не поширюються на такі популярні платежі як:

оплата комунальних платежів (квартплата та комунальні послуги, стаціонарний телефонний зв’язок, телебачення, електроенергія, газ, інтернет, охорона);

оплата квитків для залізничних перевезень (включаючи приміські);

оплата проїзду в міському і приміському транспорті (включаючи оплату електронних квитків для проїзду в такому транспорті);

оплата маршрутних пасажирських перевезень;

поповнення проїзних і транспортних карт для проїзду в міському і приміському транспорті;

сплата податків, штрафів, адміністративних послуг, зборів та інших платежів до бюджету.

Такі норми передбачені постановами правління НБУ від 30 червня 2023 року № 90 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України" та № 89 "Про внесення Змін до Інструкції про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні".

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