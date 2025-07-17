Поповнити картку АТБ готівкою вже можна на касі магазину

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Нещодавно найбільша мережа країни зробила черговий важливий крок щодо диджиталізації та підвищення рівня клієнтського сервісу. На касах більш ніж 1280 магазинів мережі у різних куточках країни впроваджено новий сервіс, який використовує сучасні технології NFC і дозволяє швидко та зручно поповнити кобрендову платіжну картку готівкою. Причому без жодних комісій і додаткових зборів (для карток АТБ платіжної системи Visa від банків-партнерів Райффайзен Банк, Абанк, Ощадбанк, UGB (Укргазбанк), Monobank, Sense Bank).

Відтепер не треба шукати термінал самообслуговування чи йти до відділення банку, адже є можливість легко поповнити власний баланс під час покупок. Процес триває лічені секунди, отже, оплачувати покупки карткою АТБ можна одразу після її поповнення, отримуючи знижки до 40% на товари.

Мінімальна сума поповнення становить 200 грн, а максимальна — 5 тисяч грн на добу.

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Це, мабуть, єдиний простий, швидкий і надійний спосіб, коли поповнення власної картки проходить без будь-яких додаткових дій у застосунках, пошуку відділень банків і терміналів. Сучасна технологія NFC додатково гарантує абсолютну безпечність кожної такої операції.

Нагадаємо, що кобрендові платіжні картки Visa АТБ сьогодні випускають шість провідних банків країни: Райффайзен Банк, Monobank, Sense Bank, Абанк, Ощадбанк, UGB. Оформити безоплатно можна онлайн або у банківських відділеннях.

Така картка має всі переваги звичайної Visa Gold, а також надає в магазинах АТБ постійну додаткову знижку 5% від акційної ціни на понад 700 товарів, що позначені спеціальними цінниками, та ексклюзивні щотижневі знижки до 40% . На цю картку також можна отримувати будь-які виплати, пенсію, заробітну плату, соціальну допомогу, стипендію тощо.

Детальніше про цей та інші зручні сервіси, економію власних коштів, банківські картки АТБ можна дізнатися за цим посиланням.

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