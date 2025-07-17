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ТСН у соціальних мережах

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Гроші
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Поповнити картку АТБ готівкою вже можна на касі магазину

Добре знайома кожному з українців мережа АТБ уже понад тридцять років працює на вітчизняному ринку та сьогодні є драйвером усього ритейлу. Переважна більшість того, що нині вважається нормою у будь-якому магазині самообслуговування, свого часу було протестоване, випробуване (а подекуди й винайдене) саме в АТБ. І цей процес не припиняється.

Поповнити картку АТБ готівкою вже можна на касі магазину

Нещодавно найбільша мережа країни зробила черговий важливий крок щодо диджиталізації та підвищення рівня клієнтського сервісу. На касах більш ніж 1280 магазинів мережі у різних куточках країни впроваджено новий сервіс, який використовує сучасні технології NFC і дозволяє швидко та зручно поповнити кобрендову платіжну картку готівкою. Причому без жодних комісій і додаткових зборів (для карток АТБ платіжної системи Visa від банків-партнерів Райффайзен Банк, Абанк, Ощадбанк, UGB (Укргазбанк), Monobank, Sense Bank).

Відтепер не треба шукати термінал самообслуговування чи йти до відділення банку, адже є можливість легко поповнити власний баланс під час покупок. Процес триває лічені секунди, отже, оплачувати покупки карткою АТБ можна одразу після її поповнення, отримуючи знижки до 40% на товари.

Мінімальна сума поповнення становить 200 грн, а максимальна — 5 тисяч грн на добу.

Це, мабуть, єдиний простий, швидкий і надійний спосіб, коли поповнення власної картки проходить без будь-яких додаткових дій у застосунках, пошуку відділень банків і терміналів. Сучасна технологія NFC додатково гарантує абсолютну безпечність кожної такої операції. 

Нагадаємо, що кобрендові платіжні картки Visa АТБ сьогодні випускають шість провідних банків країни: Райффайзен Банк, Monobank, Sense Bank, Абанк, Ощадбанк, UGB.  Оформити безоплатно можна онлайн або у банківських відділеннях.

Така картка має всі переваги звичайної Visa Gold, а також надає в магазинах АТБ постійну додаткову знижку 5% від акційної ціни на понад 700 товарів, що позначені спеціальними цінниками, та ексклюзивні щотижневі знижки до 40% . На цю картку також можна отримувати будь-які виплати, пенсію, заробітну плату, соціальну допомогу, стипендію тощо. 

Детальніше про цей та інші зручні сервіси, економію власних коштів, банківські картки АТБ можна дізнатися за цим посиланням.

Дата публікації
Кількість переглядів
102
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