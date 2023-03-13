Поповнюйте картку Monobank без комісії в EasyPay ― найбільшій мережі терміналів в Україні

А моно поповнити картку mono без комісії? В EasyPay моно все! Миттєве поповнення картки Monobank без комісії в мережі терміналів EasyPay вже доступне для користувачів по всій Україні.

EasyPay ― найбільша всеукраїнська мережа платіжних терміналів, яка працює на ринку більше 15 років. Термінали самообслуговування розташовані в найзручніших місцях по всій Україні. Користувачам доступно понад 10 000 різноманітних послуг, серед яких поповнення карток без комісії, поповнення мобільного зв’язку, оплата інтернету та ТБ, комунальних послуг та багато інших. Але це ще не все!

Відтепер у терміналах EasyPay можна поповнити картку Monobank без комісії ― новина, на яку так давно очікували всі користувачі.

Як поповнити картку Mono в терміналі EasyPay?

Поповнення картки Monobank в EasyPay дозволяє миттєво зарахувати готівку на картковий рахунок без комісії.

Знайдіть найближчий до вас термінал, скориставшись мапою покриття на сайті, в застосунку EasyPay або в застосунку Monobank. Виберіть сервіс Monobank на головному екрані терміналу. Введіть номер картки або прикладіть картку до NFC-зчитувача при його наявності. Внесіть готівку. Ваші кошти будуть зараховані миттєво.

Шукайте найближчий до вас термінал EasyPay на мапі та поповнюйте картку Mono там, де зручно. Дані оновлюються кожні 15 хвилин, тому можете бути впевнені, що термінал, до якого прямуєте, ― активний.