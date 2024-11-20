Попри війну та завдяки "єОселі": чи користуються українці можливістю придбати житло в іпотеку

З усіх українських банків кредити на придбання житла у вересні надавали лише 12 фінансових установ з 39, які взяли участь в опитуванні НБУ.

НБУ фіксує спад іпотечного кредитування в Україні. У вересні банки видали 681 іпотечний кредит загалом на 1,2 млрд грн, що трохи менше ніж у попередньому місяці.

Про це йдеться у звіті НБУ про результати щомісячного опитування банків про іпотечне кредитування у вересні 2024 року.

В НБУ зазначили, що обсяг наданих населенню іпотечних кредитів у вересні 2024 року скоротився порівняно з серпнем 2024 року на 1,8%, а у порівнянні з тогорічним вереснем – на 0,6%.

З усіх українських банків кредити на придбання житла у вересні надавали лише 12 фінансових установ з 39, які взяли участь в опитуванні. При цьому в умовах війни, що триває, спостерігається стала тенденція: більшість угод укладаються на вторинному ринку нерухомості.

Водночас безумовним рушієм іпотечного сегмента банківських послуг є державна програма пільгового кредитування "єОселя". Майже всі кредити на придбання житла українці оформлювали в межах цієї програми.

В НБУ також додали, що середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами у вересні зросла на 0,1% порівняно з серпнем – до 8,3% річних.

Щодо регіональної статистики, найбільше житла в іпотеку було придбано у столиці та Київській області, а у трійку лідерів увійшли Львівська та Одеська області.

НБУ навів конкретні цифри показників за регіонами-лідерами:

Київська область – 371 договір на 714,8 млн грн (59,3% від загального обсягу);

Львівська область – 38 договорів на 72,3 млн грн;

Одеська область – 30 договорів на 47,9 млн грн;

Вінницька область – 25 договорів на 41,9 млн грн.

Нагадаємо, Українцям, які через війну стали внутрішніми переселенцями, поліпшили умови для купівлі житла за програмою "єОселя". Уряд вніс зміни до умов доступного іпотечного кредитування громадян України "єОселя" для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та членів їх сімей першого ступеня споріднення. Зокрема Кабмін суттєво збільшив вік житла, доступного за програмою пільгового кредитування "єОселя".

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