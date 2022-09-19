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Український виробник ліків завершив будівництво і запустив нову виробничу дільницю, попри війну Новини компаній

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Український виробник ліків завершив будівництво і запустив нову виробничу дільницю, попри війну

Український бізнес продовжує надійно тримати економічний фронт та інвестувати в розвиток держави навіть під час війни. Нещодавно фармацевтична компанія «Фармак» відкрила нову дільницю з виробництва ліків у небулах, будівництво якої розпочала до початку повномасштабного вторгнення РФ до України.

Ліки в небулах призначені для інгаляційного введення і розпилюються за допомогою небулайзерів. Така технологія дозволяє ефективно лікувати алергічні та запальні захворювання дихальних шляхів.

Також на новій дільниці будуть виготовлятися асептичні очні краплі та інші стерильні препарати в поліетиленових флаконах.

Розрахункова потужність нової дільниці складає до 40 млн небул на рік.

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Інвестиція у проєкт склала 9 млн євро – на виробничому майданчику встановлено надсучасне обладнання з ЄС та США. Дільниця оснащена передовими діджитал рішеннями, що дають змогу операторові не втручатися у процес приготування ліків, а лише контролювати його на цифровій панелі.

Нові технології унеможливлюють будь-який контакт речовини із зовнішнім середовищем та зводять до мінімуму вплив людського фактору на процес виробництва ліків. Це забезпечує максимальну стерильність приготування препаратів.

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Першим продуктом, випущеним на новій дільниці, став препарат «Небуломакс» для лікування бронхіальної астми. В розробці цього складного лікарського засобу компанією застосовувалися сучасні методи, зокрема моделювання розподілу аерозольних часток у штучних легенях.

«Ми не маємо права зупинятися. Війна не залишає нам вибору. Ми повинні працювати ще краще, чіткіше та оперативніше. Адже саме в такі кризові періоди українці особливо потребують якісних сучасних лікарських засобів», – зазначив Володимир Костюк, виконавчий директор компанії «Фармак».

Дата публікації
Перегляди
934
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