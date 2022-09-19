Український виробник ліків завершив будівництво і запустив нову виробничу дільницю, попри війну

Український бізнес продовжує надійно тримати економічний фронт та інвестувати в розвиток держави навіть під час війни. Нещодавно фармацевтична компанія «Фармак» відкрила нову дільницю з виробництва ліків у небулах, будівництво якої розпочала до початку повномасштабного вторгнення РФ до України.

Ліки в небулах призначені для інгаляційного введення і розпилюються за допомогою небулайзерів. Така технологія дозволяє ефективно лікувати алергічні та запальні захворювання дихальних шляхів.

Також на новій дільниці будуть виготовлятися асептичні очні краплі та інші стерильні препарати в поліетиленових флаконах.

Розрахункова потужність нової дільниці складає до 40 млн небул на рік.

Інвестиція у проєкт склала 9 млн євро – на виробничому майданчику встановлено надсучасне обладнання з ЄС та США. Дільниця оснащена передовими діджитал рішеннями, що дають змогу операторові не втручатися у процес приготування ліків, а лише контролювати його на цифровій панелі.

Нові технології унеможливлюють будь-який контакт речовини із зовнішнім середовищем та зводять до мінімуму вплив людського фактору на процес виробництва ліків. Це забезпечує максимальну стерильність приготування препаратів.

Першим продуктом, випущеним на новій дільниці, став препарат «Небуломакс» для лікування бронхіальної астми. В розробці цього складного лікарського засобу компанією застосовувалися сучасні методи, зокрема моделювання розподілу аерозольних часток у штучних легенях.

«Ми не маємо права зупинятися. Війна не залишає нам вибору. Ми повинні працювати ще краще, чіткіше та оперативніше. Адже саме в такі кризові періоди українці особливо потребують якісних сучасних лікарських засобів», – зазначив Володимир Костюк, виконавчий директор компанії «Фармак».