ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
126
Час на прочитання
1 хв

Попри дохід в понад 100 мільярдів гривень, Укрзалізниця закінчила рік із збитком в 4,2 млрд – Опендатабот

Укрзалізниця стала лідером за доходом серед підприємств у сфері транспорту і пошти 2024 року. Такі дані власного індексу «Найкращі підприємства України» оприлюднив «Опендатабот».

Попри дохід в понад 100 мільярдів гривень, Укрзалізниця закінчила рік із збитком в 4,2 млрд – Опендатабот

© Укрзалізниця

УЗ, незмінний лідер індексу, торік отримала 102,9 млрд грн доходу (+11% за рік). Втім, за підсумками року компанія все одно вийшла у збитки: 4,2 млрд грн. 

Загалом за підсумком року 10 найкращих компаній у сфері транспорту і пошти отримали 243,7 млрд грн доходу. За рік їхній сукупний дохід зріс на 11,7%. З них половина компаній-лідерів належить державі, і саме на них припадає понад 70% сукупного доходу топу: 171,9 млрд грн.

Нагадаємо, раніше експерти ринку вказували, що збитки на Укрзалізниці генерує пасажирський напрямок (близько 15 млрд минулого року), а також надлишкова інфраструктура — малодіяльні станції та колії, на утримання яких компанія також витрачає щороку понад десять мільярдів гривень. 

Раніше стало відомо, що Кабмін спростив процедури і тепер Укрзалізниця зможе самостійно продавати металобрухт та щебінь. За оцінками, це дасть їй понад 2 млрд грн додаткового прибутку. Це дасть можливість утримати тарифи на вантажі та пасажирські перевезення на поточному рівні і не розкручувати інфляцію.

Дата публікації
Кількість переглядів
126
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie