Попри війну, Україна зберігає позиції серед найбільших світових виробників сталі

Україна навіть в умовах повномасштабної війни входить до двадцятки найбільших виробників сталі у світі, а металургія залишається одним із головних бюджетоутворювальних секторів економіки. Галузь забезпечує роботою десятки тисяч людей і формує широку виробничу екосистему.

Наразі основу металургійної галузі України становлять шість підприємств: комбінати Групи Метінвест «Запоріжсталь» та «Каметсталь», «АрселорМіттал Кривий Ріг», а також «Інтерпайп Сталь», Дніпровський металургійний завод і «Дніпроспецсталь». Вони продовжують працювати в умовах безпекових ризиків і економічних обмежень. 

Зокрема, «Запоріжсталь» після зупинки на початку повномасштабного вторгнення відновила виробництво: нині вона може випускати до 4 млн тонн чавуну та 3,6 млн тонн гарячого прокату на рік. На підприємстві працюють близько 8,5 тисячі людей, понад 1300 з яких мобілізовані до Сил оборони.

Як пояснив начальник технічного управління підприємства Іван Зайцев, виробництво сталі є складним багатоступеневим процесом, від підготовки залізорудної сировини до виплавки чавуну та подальшого очищення металу від домішок. «За температури понад 2000°C залізо плавиться і перетворюється на чавун. А його згодом очищують до сталі», – каже він.

Сталь широко використовується в повсякденному житті - від автомобілів і побутової техніки до мостів, рейок і будівельних конструкцій. За даними галузі, тільки один автомобіль містить близько 900 кг сталі. А відбудова інфраструктури України після війни потребуватиме сотні тисяч тонн металопродукції.

Водночас війна суттєво вплинула на галузь: Україна втратила частину виробничих потужностей, зокрема комбінати «Азовсталь» і ММК імені Ілліча в Маріуполі. Також була порушена логістика через блокування морських портів, що змусило підприємства переорієнтуватися на експорт через сухопутні маршрути.

«Близько 60% продукції сьогодні експортується переважно до країн ЄС. Водночас внутрішній ринок поступово відновлюється завдяки потребам у відбудові», - каже аналітик GMK Center Андрій Глущенко.

Попри виклики, галузь зберігає виробництво завдяки наявності власної сировинної бази: Україна має значні запаси залізної руди, що дозволяє підтримувати металургійний цикл навіть в умовах війни. 

Експерти зазначають, що металургія відіграватиме ключову роль у післявоєнному відновленні країни, адже попит на сталь для будівництва житла, мостів і транспортної інфраструктури зростатиме.

Як відомо, у минулому році металургійна галузь принесла Україні 15,2% експортних доходів ($6,4 млрд). Ключовими товарами залишалися залізна руда ($2,8 млрд) і сталь ($2,4 млрд). Також ГМК забезпечив 18,3% загальних капітальних інвестицій в українську промисловість у 2024 році. А найбільші металургійні компанії галузі (Метінвест, АрселорМіттал Кривий Ріг, Інтерпайп, DCH Steel, Ferrexpo) сумарно сплатили майже мільярд доларів податкових платежів.

