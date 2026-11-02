Популярний овоч різко подорожчав в Україні: ціни злетіли на 62% за тиждень

Огірок / © Credits

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В Україні знову суттєво подорожчали тепличні огірки. Лише від початку тижня ціни на них зросли в середньому на 62%, а вартість кілограма вже сягає 120 гривень. Експерти пояснюють таке зростання скороченням пропозиції та високим попитом.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

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За їхніми даними, тепличні огірки зараз продають по 95–120 грн за кілограм. Основна причина здорожчання — завершення сезону в українських тепличних господарствах.

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Виробники поступово звільняють теплиці, тому обсяги продукції на ринку скорочуються. Огірки переважно продають невеликими оптовими партіями.

Водночас якість овочів з останніх зборів помітно погіршилася, проте це не зупиняє зростання цін. Ситуацію додатково загострюють відсутність конкуренції з боку імпортної продукції та високий попит серед оптовиків і торговельних мереж.

Чи подорожчають огірки ще більше

Попри різке зростання, нинішня вартість тепличних огірків в Україні в середньому на 10% нижча, ніж за аналогічний період минулого року.

Аналітики припускають, що вже наступного тижня імпортери можуть розпочати постачання огірків із Туреччини.

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У такому разі надходження дешевшої імпортної продукції може зупинити подальше подорожчання українських огірків. Водночас поки що внутрішній ринок залишається залежним від обмеженої пропозиції місцевих виробників.

Які продукти можуть подорожчати взимку

Нагадаємо, до кінця 2026 року та взимку в Україні прогнозують подальше зростання цін на продукти. Як повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, найбільше можуть подорожчати молочні продукти — більш ніж на 25%. Причинами є зростання витрат на корми, енергоносії, ветеринарні препарати та переробку.

За прогнозом експерта, курятина та яловичина можуть додати в ціні до 10%, свинина — понад 10%, а хліб — 6–10%. На вартість м'яса впливає, зокрема, поширення африканської чуми свиней, яка призводить до скорочення поголів'я. Водночас хліб дорожчає через витрати на енергію та логістику.

Дефіциту гречки не очікують: цьогорічний урожай прогнозують на рівні понад 80 тисяч тонн проти 71 тисячі торік. Однак крупа вже подорожчала приблизно на 15% через витрати на збирання, сушіння та зберігання.

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Тим часом закупівельні ціни на свиней живою вагою на тиждень від 26 жовтня до 1 листопада прогнозували на рівні 72–73 грн/кг, що приблизно на 6% вище за попередній тиждень. В окремих регіонах зі спалахами африканської чуми свиней ціни, навпаки, продовжували знижуватися.

Українці відмовляються від улюблених продуктів через зростання цін

Нагадаємо, через постійне подорожчання продуктів українці дедалі частіше змушені переглядати свої витрати та відмовлятися від звичних покупок. У соцмережі Threads розгорнулося обговорення, під час якого користувачі розповіли, які товари стали для них надто дорогими.

Серед продуктів, від яких українці почали відмовлятися, найчастіше згадували скумбрію та інші морепродукти, якісні солодощі, йогурти, сири та готову їжу із супермаркетів. Деякі користувачі зазначили, що навіть вермішель швидкого приготування «Мівіна», яка раніше вважалася бюджетним варіантом, помітно подорожчала.

Учасники обговорення зізнавалися, що продукти, які колись купували без вагань, тепер доводиться викреслювати зі списку покупок або замінювати дешевшими альтернативами.

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