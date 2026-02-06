Популярний овоч стає делікатесом: експерти пояснили стрибок цін у лютому

В Україні здорожчали тепличні огірки / © Unsplash

В Україні вчергове здорожчали тепличні огірки. За останній тиждень цей популярний тепличний овоч додав у ціні в середньому 12% через активізацію попиту на тлі обмеженої пропозиції. Наразі оптові ціни на цю продукцію вже досягли діапазону 135–165 гривень за кілограм, що суттєво б’є по гаманцях споживачів.

Про негативну цінову динаміку та ситуацію на ринку повідомили аналітики сайту EastFruit.

Дефіцит власної продукції

Експерти пояснюють ріст цін тим, що українські тепличні комбінати наразі роблять лише мінімальні вибірки врожаю, тому основний обсяг на ринку становить імпорт. У закордонної продукції фактично немає конкурентів, що дозволяє продавцям диктувати умови та підвищувати вартість.

Імпортери прогнозують, що тепличні овочі дорожчатимуть і надалі, а тенденція до зростання цін утримуватиметься щонайменше до кінця лютого. Це триватиме доти, доки повноцінний сезон продажу місцевих огірків не розпочнеться в більшості українських господарств, наситивши ринок.

Історичні рекорди та вплив енергетики

Поточна вартість огірків вже побила всі рекорди: на сьогодні вони коштують в середньому на 54% дорожче, ніж на початку лютого 2025 року. Графік динаміки цін чітко демонструє, що крива вартості у 2026 році значно перевищує показники трьох попередніх років, наближаючись до історичних максимумів.

Така ситуація значною мірою зумовлена енергетичним фактором, адже витрати на опалення теплиць у лютому є найвищими, що виробники закладають у собівартість. Крім того, на кінцеву ціну для споживача впливає дорога логістика імпортних овочів, які змушені долати довгий шлях до українських прилавків.

