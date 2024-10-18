Популярний овоч в Україні здорожчав на 26%: яка ціна наразі

Такий стрибок цін стався через похолодання та дострокове завершення тепличного сезону вирощування продукції фермерами.

Протягом останнього тижня ціни на овочеві культури почали значно зростати. Зокрема, вартість огірків зросла від 65 до 80 грн за 1 кг.

Про це пишуть аналітики EastFruit.

За їх даними, додатковим чинником до здорожчання стало зменшення кількості імпортних огірків. Через відсутність конкуренції з іншими країнами та високий попит серед українських споживачів ціни продовжують збільшуватися на тлі зростання дефіциту цього продукту.

"У середньому, від початку поточного тижня ціни на цю продукцію зросли на 26% і сьогодні ці овочі надходять у продаж у діапазоні 65-80 грн/кг, залежно від якості та обсягів запропонованих партій продукції", — йдеться у зведенні аналітиків.

Станом на 17 жовтня, за оцінками аналітиків ринку овочевої та плодової продукції, тепличні огірки вже здорожчали на 14% порівняно з жовтнем минулого року.

Раніше стало відомо, що ціни на овочі та молочну групу товарів, а також на яйця та мʼясо курятини можуть зрости на 10–15% протягом осіннього-зимового періоду.

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