Популярний овоч в українських магазинах дорожчає: яка ціна наразі

На сьогодні ціна на моркву в Україні вже в середньому у 2,3 раза вища, ніж на початку січня 2024 року.

За останні кілька тижнів ціни на моркву в Україні зросли через вичерпування запасів якісних коренеплодів у багатьох місцевих виробників.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Експерти зазначили, що додатковим фактором тиску на ціни став невисокий урожай 2024 року, який суттєво постраждав через несприятливі погодні умови. Наразі ціновий діапазон на моркву перебуває у межі 25-32 грн/кг, що на 10% дорожче ніж минулого тижня.

"Чергове підвищення цін у цьому сегменті учасники ринку пояснюють стабільним попитом на якісну моркву. Водночас пропозиція цих коренеплодів на українському ринку цього тижня помітно скоротилася", — йдеться у звіті аналітиків.

Експерти вказують, що значна частина виробників заявили про завершення сезону цього коренеплоду. Також частина фермерських господарств продає залишки від зібраних партій врожаю або утримується від продажів, очікуючи весни для реалізації продукції за вищими цінами.

"На сьогодні ціна на моркву в Україні вже в середньому у 2,3 раза вища, ніж на початку січня 2024 року. Такий ціновий рівень галузеві експерти пояснюють скороченням урожаю цієї продукції цього сезону через погодні аномалії в літній період", — додали експерти.

Нагадаємо, українців попередили про здорожчання продуктів вже навесні. Більше про це читайте у новині.

Читайте також: