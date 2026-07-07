Попит на євро в Україні побив рекорд: чому українці купують його більше за долар

Євро / © Unsplash

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У першому півріччі 2026 року українці купили готівкового євро більше, ніж доларів, якщо враховувати чистий обсяг операцій (купівля мінус продаж). Водночас у червні частка операцій із європейською валютою досягла найвищого рівня за всю історію спостережень.

Про це повідомив фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин.

За його даними, за січень-червень 2026 року населення купило готівкового євро на 1,8 млрд дол. більше, ніж продало. Це на 18,2% більше, ніж за аналогічний період 2025-го.

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Водночас чиста купівля готівкового долара становила 1,6 млрд дол., що, навпаки, на 20,1% менше, ніж у першому півріччі торік.

У червні українці ще активніше переходили на євро. Частка операцій з цією валютою на готівковому ринку зросла до 28,2%, водночас у травні вона становила 26%. Це найвищий показник за весь період спостережень.

Натомість частка долара скоротилася від 70,5% у травні до 68,3% — у червні. На інші іноземні валюти припадає лише 3,5% готівкових операцій, і цей показник залишається практично незмінним.

Як зазначає Шевчишин, така поведінка українців не відповідає тенденціям на світовому валютному ринку, адже в червні євро послабився щодо долара.

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На думку експерта, головною причиною зростання попиту є сезонний фактор — у літній період українці традиційно купують більше євро для поїздок і відпочинку за кордоном.

Тим часом Національний банк України оприлюднив актуальний курс валют. Показники євро та злотого змінилися — впали на 84 і 4 копійки відповідно.

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